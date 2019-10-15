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15 октября • обновлено в 09:19
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Похоронили заживо: повар Путина Пригожин нашелся

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Российский олигарх Евгений Пригожин, которого называют поваром президента России Владимира Путина, не разбился в результате авиакатастрофы в Конго, как сообщалось ранее.

Об этом заявляет российский ресурс АБН со ссылкой на знакомых Пригожина. По информации СМИ, он был удивлен, узнав о собственной "гибели".

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На вопрос: "Где же ты был два дня?", отреагировал на это с улыбкой: "Парился с телками в бане. А где вы меня искали?".

По информации РИА Новости, Пригожин отсутствовал по "личным делам".

Владимир Путин и Евгений Пригожин

Владимир Путин и Евгений Пригожин

rferl.org

Как сообщал OBOZREVATEL, на борту самолета Ан-72, который разбился в Конго, действительно находились граждане России. Пресс-атташе посольства РФ в Демократической республике Конго Наталья Кононова заявила, что на борту были Владимир Садовничий и Виталий Шумков.

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Персоны
Евгений Пригожин Владимир Путин
Место
Россия
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hunt andres
hunt andres
Фейкометы укромойвные)))
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1
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
hunt andres, эти рейки с русских ресурсов, вы там за поребриком, со своими разберитесь))
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1
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
А кому-то печально ... Россияне за что вы так не любите одного из лучших друзей Путина ?
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2
2
Коваленко Николай
Коваленко Николай
Ах как жаль. Может Вован там в самолёте был?
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3
2
Коваленко Николай
Коваленко Николай
hunt andres, пу
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1
1
hunt andres
hunt andres
Коваленко Николай, Зе?
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2
0

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