Похоронили заживо: повар Путина Пригожин нашелся

Российский олигарх Евгений Пригожин, которого называют поваром президента России Владимира Путина, не разбился в результате авиакатастрофы в Конго, как сообщалось ранее.

Об этом заявляет российский ресурс АБН со ссылкой на знакомых Пригожина. По информации СМИ, он был удивлен, узнав о собственной "гибели".

На вопрос: "Где же ты был два дня?", отреагировал на это с улыбкой: "Парился с телками в бане. А где вы меня искали?".

По информации РИА Новости, Пригожин отсутствовал по "личным делам".

Владимир Путин и Евгений Пригожин rferl.org

Как сообщал OBOZREVATEL, на борту самолета Ан-72, который разбился в Конго, действительно находились граждане России. Пресс-атташе посольства РФ в Демократической республике Конго Наталья Кононова заявила, что на борту были Владимир Садовничий и Виталий Шумков.

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