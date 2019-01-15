''Подумала, х*хлы напали'': россияне приплели Украину к взрыву дома в Шахтах

Взрыв в многоэтажке города Шахты Ростовской области, который произошел 14 января, в России посчитали "нападением украинцев".

Так рассказала о своих первых впечатлениях свидетельница ЧП, утверждает "Новая газета".

"Мы выглянули в окно, но ничего не было видно, только стена пыли стояла. У нас все соседи повыходили. Стало так страшно. Я подумала, что это хохлы на нас напали", — якобы рассказала женщина, которая представилась жительницей частного сектора с другой стороны улицы.

Взрыв в Шахтах Интерфакс

В комментариях к статье пользователи возмущены откровенной ложью и пропагандой.

"Мои глубокие соболезнования всем пострадавшим от взрыва. А "хохлы" тут ни причем. Дожили. Враги, враги — кругом враги. До чего же трудно жить россиянам в окружении врагов, а без них и вовсе невозможно", — пишет Владимир Рихтер.

"Как же надо запудрить мозги своим гражданам, чтобы первое, что подумали: "хохлы напали". Когда это хохлы нападали на Россию? Последний раз это был, наверное, гетьман Сагайдачный, да и России тогда не было, а Московское царство", — комментирует Микола Унгурян.

"Уже начинает приходить понимание, что за "ихтамнетов" и "отпускников" может наступить ответка", - заметил пользователь Ваня Русский.

"Ключевое слово в статье — хохлы. Отражает всю суть российского современного общества. Вокруг одни пиндосы, чурки, хохлы и т. п. И только россияне — русские, избранные... Стыдно за таких индивидуумов", — пишет еще один комментатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, такое же мнение прозвучало из уст россиян во время предыдущей аналогичной трагедии с бытовым газом в Магнитогорске.

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