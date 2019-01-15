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''Подумала, х*хлы напали'': россияне приплели Украину к взрыву дома в Шахтах

3.3тЧитать материал на украинском

Взрыв в многоэтажке города Шахты Ростовской области, который произошел 14 января, в России посчитали "нападением украинцев".

Так рассказала о своих первых впечатлениях свидетельница ЧП, утверждает "Новая газета".

"Мы выглянули в окно, но ничего не было видно, только стена пыли стояла. У нас все соседи повыходили. Стало так страшно. Я подумала, что это хохлы на нас напали", — якобы рассказала женщина, которая представилась жительницей частного сектора с другой стороны улицы.

Взрыв в Шахтах

Взрыв в Шахтах

Интерфакс

Новости
Взрыв дома в Шахтах: опубликованы страшные фото разрушений

В комментариях к статье пользователи возмущены откровенной ложью и пропагандой.

"Мои глубокие соболезнования всем пострадавшим от взрыва. А "хохлы" тут ни причем. Дожили. Враги, враги — кругом враги. До чего же трудно жить россиянам в окружении врагов, а без них и вовсе невозможно", — пишет Владимир Рихтер.

"Как же надо запудрить мозги своим гражданам, чтобы первое, что подумали: "хохлы напали". Когда это хохлы нападали на Россию? Последний раз это был, наверное, гетьман Сагайдачный, да и России тогда не было, а Московское царство", — комментирует Микола Унгурян.

"Уже начинает приходить понимание, что за "ихтамнетов" и "отпускников" может наступить ответка", - заметил пользователь Ваня Русский.

"Ключевое слово в статье — хохлы. Отражает всю суть российского современного общества. Вокруг одни пиндосы, чурки, хохлы и т. п. И только россияне — русские, избранные... Стыдно за таких индивидуумов", — пишет еще один комментатор.

''Подумала, х*хлы напали'': россияне приплели Украину к взрыву дома в Шахтах
''Подумала, х*хлы напали'': россияне приплели Украину к взрыву дома в Шахтах
''Подумала, х*хлы напали'': россияне приплели Украину к взрыву дома в Шахтах

Как сообщал OBOZREVATEL, такое же мнение прозвучало из уст россиян во время предыдущей аналогичной трагедии с бытовым газом в Магнитогорске.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Теги
взрыв дома взрывы
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Файбер Моня
Файбер Моня
Достаточно открыть любой учебник истории, чтобы сделать объективный вывод - всякая война с русскими оборачивается огромными потерями и позорным поражением для тех, кто решил с ними воевать. Это хорошо понимают даже пиндосы, которые для войны с Россией ищут не обременённые умом народы, в данном случае украинцев. Это неприятно слышать и также неприятно говорить.., НО ЭТО ФАКТ.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Файбер Моня, это уж точно - завалите своими трупами любую страну так, что хоронить вас, тварей, будет негде. А то, что боитесь, что хохлы нападут - так это правильно. Бойтесь, вата безмозглая.
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
И снова на кухне хлопок И сахаром пахнет подвал Спаси нас скорей ФСБ На нас Порошенко напал
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Васильев Александр
Васильев Александр
Интерфакс: «В среднем около пяти человек из ста в России вообще не смотрят телевизор, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. "На сегодняшний день около 5% жителей Российской Федерации уже приняли такое решение (отказаться от просмотра телевизора - ИФ). Наши исследования показали, что среднее количество как раз, средняя доля людей, которые вообще не смотрят телевизор, она составляет около 5%",- сказал Волин во вторник в ходе заседания комитета по экономической политике Совета Федерации.» © Теперь вы понимаете что здесь происходит? Хуйлостан одебилоскоплен на всю ватную голову! ЭТИМ даже в голову не приходит причины их бед поискать где-нибудь изнутри! В доме воняло газом и хоть бы кто поднял тревогу! А зачем, когда дебилоскопы во всех комнатах и чуть ли не в туалете во всю глотку блажат про «хохлов»? Вот она – реальная угроза!
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