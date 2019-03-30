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Под носом у Путина: известная блогерша устроила пляски с голыми ягодицами

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На Красной площади в Москве (Россия) популярная блогерша Александра Митрошина устроила танцы в одном купальнике.

Это задание она получила от коллег из Беларуси, с которыми устроила Instagram-баттл. Они должны были обмениваться неожиданными поручениями до первого "слабо", передает "Комсомольская правда".

Станцевать ей предложила белоруска Аня Протасова. Митрошина одела ярко-красный купальник и устроила зрелище со своей помощницей прямо посреди площади.

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Александра Митрошина

Александра Митрошина

Скриншот

Соответствующие фото появились на странице блогерши. Сам танец также успели заснять на видео подписчицы ее аккаунта в Instagram. Иностранцы же и вовсе заявили, что это было куда интереснее Мавзолея.

Александра Митрошина

Александра Митрошина

Скриншот

Александра Митрошина

Александра Митрошина

Скриншот

Отмечается, что Митрошина выполняла задание всего несколько секунд, так как опасалась реакции полиции. Россиянку могли привлечь к административной ответственности за нарушение общественного порядка, однако девушка успела вовремя скрыться с главной площади Москвы.

Как ранее рассказала сама Митрошина, ее доход об блогерства в месяц составляет от 2 до 3 миллионов рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная российская блогерша Марьяна Ро обнажилась на камеру.

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Место
РоссияМосква
Тег
блогер
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