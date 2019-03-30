Под носом у Путина: известная блогерша устроила пляски с голыми ягодицами

На Красной площади в Москве (Россия) популярная блогерша Александра Митрошина устроила танцы в одном купальнике.

Это задание она получила от коллег из Беларуси, с которыми устроила Instagram-баттл. Они должны были обмениваться неожиданными поручениями до первого "слабо", передает "Комсомольская правда".

Станцевать ей предложила белоруска Аня Протасова. Митрошина одела ярко-красный купальник и устроила зрелище со своей помощницей прямо посреди площади.

Александра Митрошина Скриншот

Соответствующие фото появились на странице блогерши. Сам танец также успели заснять на видео подписчицы ее аккаунта в Instagram. Иностранцы же и вовсе заявили, что это было куда интереснее Мавзолея.

Александра Митрошина Скриншот

Александра Митрошина Скриншот

Отмечается, что Митрошина выполняла задание всего несколько секунд, так как опасалась реакции полиции. Россиянку могли привлечь к административной ответственности за нарушение общественного порядка, однако девушка успела вовремя скрыться с главной площади Москвы.

Как ранее рассказала сама Митрошина, ее доход об блогерства в месяц составляет от 2 до 3 миллионов рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная российская блогерша Марьяна Ро обнажилась на камеру.

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