"Побывал в аду": в России горе-мать поиздевалась над маленькими детьми

В российском Кирове полиция спасла пятерых детей, которых мать оставила в запертой квартире на сутки без присмотра.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области. Полиции, которая прибыла по вызову соседей, пришлось взломать дверь в жилище.

"В квартире были обнаружены пятеро детей в возрасте от 9 месяцев до 9 лет, которые находились одни. По решению медиков двое младших помещены в лечебное учреждение, остальные – в социально-реабилитационный центр", – сказано в сообщении.

Иллюстрация Эксперт

Было установлено, что мать детей намерено закрыла их в квартире и отправилась выпивать к знакомым. По этому факту проводят проверку сотрудники органов внутренних дел. По ее результатам будет решен вопрос о привлечении женщины к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности.

По рассказам соседей, женщина злоупотребляла алкоголем и уже не первый раз была замечена за ненадлежащим воспитанием детей. В квартире, по их словам, царила антисанитария.

"Вернувшись домой, муж сказал: "Я побывал в аду". В квартире везде грязь и бардак. Все дети худые, чумазые, один — голый, тот, что в люльке, – сильно кричит. Взрослых в квартире нет!" – рассказала изданию "PROГород" женщина, чей муж побывал в упомянутом жилище.

Стало известно также, почему ранее никто не мог привлечь горе-мать к ответственности.

"Женщина заранее узнавала о приходе социальных служб и покупала продукты, а также одевала детей в хорошие вещи. Видимо, поэтому и не забирали, что не было оснований. А так она ведет асоциальный образ жизни, пьет. Все дети от разных мужчин. Говорят, сейчас еще и шестым беременна", – рассказали соседи.

Уточняется, что женщина состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и остальных органах системы профилактики на протяжении двух лет. По словам самой женщины, это был первый случай, когда она решила уйти из дома ночью, оставив детей без присмотра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве в квартире, заваленной мусором, нашли девочку-маугли.

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