Значение этого события трудно переоценить. Открытое письмо иереев и диаконов Русской православной церкви (РПЦ) "в защиту заключенных по "московскому делу", опубликованное на независимом портале "Православие и мир", продолжает собирать подписи.

Высшая бюрократия РПЦ не понимает суть перемен в обществе

РПЦ устами замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе назвала письмо "попыткой участия в правозащитной деятельности, которая де-факто превратилась в политическую декларацию". Кипшидзе сказал, что защищать несправедливо осужденных можно только негласно и только через уполномоченные церковные структуры, включая его собственный отдел.

Чем окончательно подтвердил: высшая бюрократия РПЦ совершенно не понимает, не желает понимать и не сможет понять суть перемен, происходящих в российском обществе. Она даже не способна сделать выводы из своей собственной истории.

Последнее по-настоящему нашумевшее коллективное письмо в истории РПЦ было написано в 1965 году при патриархе Алексии I священниками-диссидентами Глебом Якуниным и Николаем Эшлиманом и касалось советских гонений на церковь. Спустя более полувека жить с последствиями нового послания придется патриарху Кириллу. Как и скандал с украинской автокефалией, история с письмом в защиту политзаключенных теперь будет навсегда связана с его патриаршеством.

Структура и деятельность РПЦ напоминают армию

В своем заявлении Вахтанг Кипшидзе как бы вскользь упоминает, что в РПЦ служат 40 тысяч клириков. Намек ясен: несколько десятков иереев и диаконов, подписавших обращение - капля в море среди тех, кто во всем следует линии "партии и правительства" - Священного Синода и Кремля. Это попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

Внутренняя структура и деятельность РПЦ сильно напоминают армию. Как и в вооруженных силах, тут все должно делаться по приказу - то есть по благословению вышестоящего начальства. Коллективные письма (как и коллективные рапорты в армии) считаются высшей степенью непослушания. "Выйти на площадь", как это сделали подписавшие письмо, да еще в таком немаленьком числе - это послать сигнал не только иерархии, не только священству, но и мирянам - "так жить нельзя!"

Один из тех, чья подпись стоит под обращением, написал мне: "Допекло! Больше нет сил терпеть!" Любой человек, знакомый с внутренней жизнь РПЦ, понимает, что имеется в виду: бесконечные отчеты о фейковых "мероприятиях", такие же бесконечные денежные поборы в пользу вышестоящей иерархии, бесправие приходского священства, хамство молодых да ранних архиереев - фаворитов патриархии, необходимость соответствовать новой старой имперской идеологии и читать на литургии насквозь лживую молитву о прекращении несуществующей гражданской войны в Украине.

Подписанты, хотя они тщательно выбирают выражения и пишут об одном конкретном явлении, в сущности, бросили христианский вызов и собственной иерархии, и путинскому миропорядку. Об авторитете лично патриарха в глазах Кремля я не говорю - по нему нанесен беспрецедентный удар. Даже если внешне это не будет заметно, такого бунта на корабле одной из самых централизованных и прикормленных структур России в такой чувствительной момент в администрации президента не забудут.

Со священниками, подписавшими обращение, разберутся по-тихому?

Могут ли с клириками разобраться по-тихому? Конечно. Есть возможность отправить клирика за штат - то есть сан не снимут, но служить будет негде. Можно также перевести в медвежий угол: "Отец имярек! Тут у нас как раз есть разрушенный храм всего в ста километрах от Петропавловска-Камчатского. Нужно восстановить и создать деревенский приход. Благословляем!" Кого-то попытаются выпроводить на пенсию.

Новости Кремль усиливает репрессии

Подписавшие письмо прекрасно понимали, на что шли. Разумеется, труднее всего будет тем, кто служит в провинции, а не за границей (как часть подписавших) или в столицах. Однако каждое наказание будет свидетельствовать о слабости патриархии и их силе.

Вдобавок выдавливание из прихода любимого прихожанами батюшки может иметь обратный эффект и привести лишь к новым скандалам. Тем более, что многие из этих людей - известные в России проповедники, писатели, публицисты и преподаватели.

РПЦ способна быть другой

Если бы Его Святейшество и члены Священного Синода разбирались в истории собственной церкви и текущей политике, то они должны были бы авторов письма срочно обласкать и наградить. На фоне нарастающего, особенно в крупных городах, антиклерикализма, граничащего с воинствующим атеизмом, активного отторжения официального православия значительной частью активной молодежи, интеллектуальной скудости, некомпетентности и коррумпированности официальных структур РПЦ, это письмо - спасательный круг, брошенный Русской церкви.

Проникнутое христианской приверженностью правде и милосердию, оно свидетельствует: РПЦ способна быть другой. Она готова возглашать вечные истины, защищать слабых, просить за невинных, наставлять власть предержащих - и делать это, не опираясь на кремлевские костыли и не захлопывая перед лицом мирян дверцу подаренного спонсорами BMW.

Клирики, живущие среди обычных людей, почувствовали то, что в последние годы разлито в воздухе и что пока не всегда чувствует поглощенная политической текучкой оппозиция: российское общество, как когда-то предперестроечное советское, устало от лжи и цинизма путинской эпохи. Оно ждет слов, вдохновляющих на честную, достойную и добрую жизнь.

РПЦ, точнее ее руководство, получила, возможно, один из последних шансов избежать больших проблем в исторически недалеком, не исключено - совсем близком будущем. Воспользуется ли? Скорее всего, нет. Но подписавшие письмо до конца своих дней смогут говорить: "Мы сделали, все что могли!"

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