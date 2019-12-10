Увидеть Париж и победить!

Про нормандский формат, коротко.

Народ и история. Перед встречей в Париже украинцы громко и совершенно свободно заявляли свою позицию – "нет капитуляции"! Команда Зе, в любом случае, не могла это не слышать и не учитывать.

В России народ лишен субъектности. Хотите, чтобы я открыл "гостайну"?! – Легко. Сторонники Революции Достоинства выйти на площадь у нас не могли. А вахтовики-пропагандисты и крымнашисты не получили соответствующей команды. В итоге – по всей России – глубокая и полная тишина. Историю делают другие…

О разнонаправленности атмосферы вокруг переговоров. В Киеве противники компромиссов к утру 10 декабря покинули Банковскую, они уверены, что переговоры прошли с пользой для Украины.

В зоне противостояния на востоке Украины, на границе с ОРДЛО, во время парижских переговоров погибло три бойца ВСУ. Видимо, лугандонцы не получили команду "не стрелять", но получили команду "стрелять". (Даже в пресловутой ГДР было, хотя и тайно, запрещено стрелять в перебежчиков в Западный Берлин в дни, когда в Восточную Германию совершали официальные визиты западные политики!?).

В чужом глазу и на чужой каравай… или "какой такой федерализм"? …Украинская Конституция – Конституция унитарного государства. Российская Конституция – это Конституция федерации. Не могу понять, с какой стати и по какому праву Москва печется и настаивает на федерализации суверенного украинского государства, при том, что права субъектов Российской Федерации давно и полностью игнорируются? Добавлю относительно языка. Путина очень тревожит – как бы не задеть интересы русскоязычных граждан Украины. Но в Ижевске мой сокурсник по аспирантуре Альберт Разин два месяца назад сжег себя… удмуртский язык в Удмуртии исчезает.

США и газ для Украины. В состав украинской делегации входил руководитель Службы безопасности и начальник Генштаба. В Российской делегации – министр энергетики и глава Газпрома. Видимо, военные вопросы и гибель людей Кремль мало беспокоят, больше волнуют проблемы газоэкспорта. А поскольку США твердо намерены ввести санкции против строителей Северного Потока-2, эта проблема и эта тема в отношениях России и Украины очень важна для Москвы. Тема разморожена, переговоры пошли, Газпром предлагает уступки…

Утром граница, вечером - выборы или наоборот. Острейший вопрос, по которому не произошло сближение в Париже – вопрос о контроле над украино-российской границей. Президент Зеленский говорит – сначала вывод всех незаконных вооруженных формирований и восстановление контроля над украино-российской границей, а потом – выборы по украинским законам с международным контролем. Президент Путин парирует – так ведь в Минских соглашениях прямо написано – сначала – выборы, а на следующий день – передача контроля за границей. Мы не можем нарушать международные документы.

Новости Раньше Украина была агрессивнее и напористей с Россией

У меня вопрос – под Будапештской декларацией 1996 года тоже стоит наша подпись, там записано - Украина отказывается от ядерного оружия, а подписанты, в частности - РФ, гарантируют суверенитет и территориальную целостность и неприкосновенность украинских границ… А под подписанной РФ Олимпийской хартией стоит наша подпись и тоже гарантируется запрет на допинг и честность в спорте… А Конституция РФ гарантирует свободу слова, запрет на цензуру, запрет госидеологии, но Марк Гальперин, человек не взявший чужой копейки, честнейший и порядочнейший, в прошлую среду получил полтора года спецпоселения…

Так в каком случае международные документы необходимо выполнять, а в каком – не нужно?

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