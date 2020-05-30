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30 мая • обновлено в 08:18
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Александр Морозов
Александр Морозов
Российский политолог и философ Все статьи автора

По итогам двух месяцев Путин попал в капкан

3.7т

Путин совершенно растерялся в условиях пандемии с самого начала. Кремль совершенно недооценил проблему верификации данных. По итогам двух месяцев Путин попал в капкан, который сам и создал – и вся страна это видит: ему надо отменять ограничения, потому что этого требует экономика, а при этом плато нет. Заниженные цифры пришлось скорректировать к концу мая и все графики выглядят очень плохо. Из-за ошибочной оценки ситуации и двусмысленной стратегии Путин входит в середину эпидемии в момент, когда пандемия в Европе в целом идет на спад.

Решение о параде 24 июня тоже совершенно ошибочное. Ведь итоговые цифры смертности за май придут как раз в этот момент и Путин получит вместо "парада победы над вирусом" наглядное совмещение кремлевской милитаристской фанаберии с плохими цифрами.

Основные ведомства, производящие медиапоток, работают без координации. АП, мэрия Москвы, Минобороны, правительство, МИД комментируют происходящее и предпринимают какие-то шаги совершенно несогласованно.

Пандемия продемонстрировала очень ярко, что так называемая "вертикаль" у Путина развалилась. Это создает новую политическую ситуацию с новыми рисками.

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Автор
Александр Морозов Александр Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Александра Морозова
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