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31 декабря • обновлено в 09:53
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Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Все статьи автора

Письмо к Путину

994

Володя, 20 лет ты у власти и даже не представляешь – как ты достал всех тех, у кого есть совесть и признаки ума. Даже больше, чем Брежнев в свое время.

Что ты говорил мне в Смольном в 1994 году: давайте сотрудничать! Давайте, но не с теми, кто обокрал мою страну и развязал войну с народом Украины. Это твоя не первая, но самая большая политическая ошибка, которую ты совершил в жизни.

Почему я не обращаюсь к тебе, как к президенту России, - господин Путин? Потому что ты для меня - Никто. Ты не мой президент, ты – военный и уголовный преступник, который убил тысячи граждан Сирии и Украины, включая сотни детей. Военный трибунал Гааги плачет по тебе уже долгие годы. Мне непонятно – как лидеры западных стран могут пожимать тебе руку, которая вся в крови невинных людей?

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Твоя цель - одна: обогащение любой ценой. Тебе нет никакого дела до России и ее народа. Чтобы качать нефть и газ из недр России и продавать не надо ста миллионов граждан, достаточно двадцати. К этому стремится твоя власть и это та правда, которую никто не скажет тебе в глаза. Ты лгал, лжешь и будешь лгать до конца своих дней. Это твоя участь. Ты предал Россию, ты предал всех, кто поверил тебе в 2000-м. Ты продал свою душу дьяволу за тот серебряник, который тебе отстегнули олигархи и которые сами за это поплатились. После того, как твои опричники с жестокостью фашистов разгоняют мирные демонстрации в Москве, тебе нет места на русской земле.

Мой тебе совет – сделай пластическую операцию, измени фамилию и купи гражданство на каких-нибудь островах, после чего растворись где-нибудь в Южной Америке. Иначе тебя ждет судьба Павла I или Чаушеску. Россия не выдержит еще 10 лет твоего правления. Она катится к распаду под твоим "чутким руководством", как Советский Союз под руководством Брежнева.

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Не веришь? Запиши на манжете эту дату. Через 10 лет ты не увидишь на карте России. Ни страны, ни тебя там не будет, как не стало Брежнева в 1982 и СССР в 1990. Поэтому, беги, Вова, беги, пока есть шанс.

Герман Обухов, политзаключенный СССР 1981 -87 гг.,

Глава Фонда Стоп Информ Террор России.

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Автор
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Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе Конфликт в Сирии Российско-украинский конфликт Российская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
война Донбасс Крым
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ЯСЕН ЙУХ, ТВОЙ ПРЕЗИДЕНТ ТОТ, КОГО ПОСТАВИЛ ПУТИН В США)))))
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Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
Ты не по адресу обратился го.внюк.Обращайся к убийце Вальцману и его укрофашистской хунте.Именно их руки по локоть в крови и даже больше.Их этих мразей давно Гаага ждёт.
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