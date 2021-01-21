Пионтковский: Путина могут изолировать, арест Навального только усугубил ситуацию

Российского президента Владимира Путина могут изолировать от международного общения и это предложение стоит на повестке дня новой американской власти.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, недавний арест оппозиционера Алексея Навального только ужесточил отношение американского политического истеблишмента к путинской России.

"Очень авторитетный республиканский сенатор Митт Ромни предложил объявить санкции лично Путину. Его могут изолировать от международного общения. А арест Навального только ужесточил отношение к путинской России. Это чуть ли не единственный вопрос, по которому существует единодушие между республиканцами и демократами в США", – заверил Пионтковский.

По его словам, его личное предложение – реализация уже существующего закона от августа 2017 года. Это арест активов российской элиты – "олигархов и чиновников, близких к Путину".

"Цифра составляет около триллиона долларов. Американская правоохранительная система считает эти деньги украденными у российского народа и при первой же возможности их возвратят законному владельцу. Первая возможность – это посткриминальное правительство России", – подытожил публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый президент США Джо Байден вернет во власть профессионалов, но в тоже время эпоха Дональда Трампа не окончена.