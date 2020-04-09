Песков открестился от фейка Путина о "победе" России над печенегами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил нелепый пассаж Владимира Путина о победе России над печенегами и половцами.
Он заявил, что глава страны-агрессора решил сам вставить эту фразу в свое обращение об угрозе коронавируса, передает ТАСС.
"Это инициатива самого президента. То есть, это слова, сказанные самим президентом, именно он это добавил в свое выступление", – отметил Песков.
Кроме того, пресс-секретарь Путина признался, что не может сказать, что именно стало источником для этой фразы.
Путин и Песков
"Газета.ру"
Как сообщал OBOZREVATEL:
во время обращения к россиянам 8 апреля Путин заявил, что РФ справится с "заразой коронавирусной" так же, как когда-то справилась с печенегами и половцами.
В сети на эти слова отреагировали множеством фотожаб, поскольку во времена половцев и печенегов России еще вообще не существовало.
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