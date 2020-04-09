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9 апреля • обновлено в 13:43
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Песков открестился от фейка Путина о "победе" России над печенегами

2.6т
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил нелепый пассаж Владимира Путина о победе России над печенегами и половцами.

Он заявил, что глава страны-агрессора решил сам вставить эту фразу в свое обращение об угрозе коронавируса, передает ТАСС.

"Это инициатива самого президента. То есть, это слова, сказанные самим президентом, именно он это добавил в свое выступление", – отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Путина признался, что не может сказать, что именно стало источником для этой фразы.

Путин и Песков

Путин и Песков

"Газета.ру"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • во время обращения к россиянам 8 апреля Путин заявил, что РФ справится с "заразой коронавирусной" так же, как когда-то справилась с печенегами и половцами.

  • В сети на эти слова отреагировали множеством фотожаб, поскольку во времена половцев и печенегов России еще вообще не существовало.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну сказал, и что? вон, каклопрезиденты ваще постоянно чушь морозят...
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1
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Россия была, есть и будет, а где теперь печенеги с половцами? Растворились на украишке. Это и хотел сказать Путин
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2
1
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кристина Cтефанова, Любой бред сказанный Пыней ))) ,ваше стадо слушает весело крутя хвостиками и радостно повизгивая ))))
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0
1
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
У Пыни -Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша )))
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