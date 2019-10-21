То, что Соединенные Штаты все чаще проявляют себя как ненадежная держава, на которую совершенно нет смыла рассчитывать в защите ценностей либерального миропорядка – не новость. Тревогу надо было поднимать еще тогда, когда Барак Обама заговорил о перезагрузке с Россией – сразу после агрессивного захвата Москвой грузинских территорий и произведенных там этнических чисток.

А может, еще и прежде – во время "поквадратной" бомбардировки Грозного. Нынешний хаос в Белом доме – это не только профессионально непригодный Трамп. Это результат длительного отступления США от позиций мирового лидера – процесса, начатого задолго до прихода нынешнего американского лидера во власть.

Появление в Овальном кабинете откровенного политического дегенерата, который предает и собственную страну, и международное сообщество, и определяющие это сообщество ценности – это следствие, а не причина развала миропорядка, в котором механизмы борьбы с диктаторами были разрушены вскоре после развала Советского Союза. Запад тогда попал в ловушку иллюзии демократизации каннибалов. То, что казалось шахматной доской, обернулось раскрашенным в шахматную клетку хамелеоном, который благодаря многолетним финансовым вливаниям разросся до дракона, пожравшего затем все, что не было защищено – Республику Ичкерию, Украину, Грузию, Сирию, Молдову, страны бывшего СССР.

Теперь эта гниль добирается и до высших эшелонов западных политических систем – и те совершенно не имеют иммунитета против этих новых инкарнаций Коминтерна. Болезнь, которую предпочитали не замечать, и которая дремала до поры до времени, в последние годы начала резко прогрессировать, словно раковая опухоль, замеченная на последней – наиболее агрессивной – стадии.

Вдруг стало возможно всё: можно подарить военную базу войскам Кремля, можно шантажировать украинского президента удержанием военной помощи, можно называть героя войны "самым переоцененным генералом", можно "проглотить" сбитый иранцами дрон, можно публично отказаться от собственных спецслужб в пользу Владимира Путина, можно продать союзников в угоду собственной избирательной кампании, можно использовать государственную власть для расправы над политическими оппонентами, можно зачистить госаппарат от всех нелояльных (иными словами, профессионалов), можно возложить все восточноевропейское направление внешней политики США на плечи нескольких жуликов, которые вскоре оказываются на скамье подсудимых.

Можно попросту превратить Америку в какую-нибудь "русскую дыру" с ручным прокурором, собственным Верховным судом, послушным парламентом, парализованными механизмами самоочищения – и не понести ровно никакой ответственности, а даже, напротив, претендовать на победу в следующем избирательном цикле.

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Весь этот ужас, однако, становится истинным ужасом не тогда, когда это делает один единственный человек, пусть даже президент, а тогда, когда этот человек пользуется молчаливой либо активной поддержкой со стороны почти что половины населения, а также ключевой части высшей законодательной власти. Проблема в том, что рядовому избирателю Трампа интересен только его собственный кошелек: поскольку тот не становится более пуст, чем в 2016 году, он с радостью вновь проголосует за своего кумира, который искушает самые темные уголки ваших душ и "нормализует" самое отвратное поведение.

В свою очередь сенатор-республиканец, опасаясь потерять свое место на следующих промежуточных выборах, закроет глаза даже на наиболее вопиющие нарушения Трампа. Недаром ведь сами республиканцы недавно признали, что в случае анонимного голосования в Сенате Трампу не устоять. Иными словами, речь не об идеологии, а о банальной жажде наживы. Так цепочка, сотканная из тривиального местячкового экономического эгоизма временщиков, ведет к исторической катастрофе – основанной, впрочем, на этической и интеллектуальной деградации электората, погрязшего в отупляющем Youtube-болоте и прочих социальных сетях (которые, как недавно выяснилось, успешно осваивает даже обезьяна).

Не стоит питать иллюзий: если даже теперь, когда против Трампа собраны прямые улики, Республиканская партия не готова единодушно встать на защиту Конституции, а толпы "маленьких американцев" как ни в чем не бывало продолжают собираться послушать речь Трампа про "целующего задницу Обамы Байдена" – нам следует признать, что демократия проигрывает, а тьма – побеждает.

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Но дело не только в том, что обвинительного приговора Трампу в Сенате, по всей видимости, не будет. Нельзя даже гарантировать и того, что уход Трампа состоится в 2020 году: судя по данным социологических опросов, его отставание от ведущего демократического кандидата составляет несколько процентов. Примерно на столько же его опережала Хиллари Клинтон – и проиграла, завоевав, впрочем, аж на три миллиона голосов больше. Проблема, конечно, вовсе не в этой довольно странной системе выборщиков: никакие выборщики не спасли бы Трампа, если бы он не получил номинацию от лоббистов, собственной партии и половины американского народонаселения.

Человек, перешагивающий через все мыслимые границы разума, человечности, этики, закона, международных норм, должен был добраться не до финиша политической гонки, а – в лучшем случае – до порога налоговой инспекции. Однако вместо того, чтобы объясняться перед судьей по поводу встречи его соратников с Весельницкой, Трамп теперь с трибуны ООН объясняет всему миру – под улюлюканье популистов на обеих сторонах земного шара, – почему патриотизм, означающий на языке Трампа "прагматизм", важнее глобализма, который в переводе со сленга означает "общечеловеческие принципы".

Не встречая должного институционального сопротивления, Трамп совершает все более чудовищные проступки, граничащие с должностными преступлениями. Его аппетиты растут. Его безумие прогрессирует. Его поезд, как пишет Politico со ссылкой на источники, "сходит с рельс" – вместе с миллионами и миллиардами пассажиров, уткнувшихся в смартфоны в поисках очередного пса, гоняющегося за собственным хвостом.

Его некому остановить, потому что все, кто имел такую возможность, последовательно покидали государственные позиции из-за нетерпимости Трампа к самой идее правового государства и дипломам о высшем гуманитарном образовании. Джеймс Коми, Рэймонд Макмастер, Никки Хейли, Джеймс Мэттис, Джон Болтон, а также многие другие – все они либо изгонялись этим самодуром, либо просто не смогли вытерпеть этого издевательства над американской политической системой и поспешили удалиться прочь, спасая свои репутации, которые им еще, должно быть, пригодятся для работы в будущих администрациях, если только к тому времени Америка не превратится окончательно в англосаксонский вариант путинизма.

В конце концов, зароптали даже рядовые военные, привыкшие к исполнительству, не требующему задавать вопросы: они высказали возмущение тем унизительным приказом, который обязал их фактически сдать военную базу людоедам в лице Путина и Асада. Рядом с тем, кто олицетворяет угрозу национальной безопасности США, остались только такие прожженные циники, как Мик Малвейни, бесстыже лгущий на брифинге о том, что американская внешняя политика всегда делалась именно так – quid pro quo, "услуга за услугу".

В действительности то, что произошло недавно в сирийском Манбидже, легко спроецировать на масштабы всей современной геополитической игры: Америка и ее союзники по приказу своих некомпетентных лидеров покидают позиции, которые немедленно заполняются российской саранчой, издающей нечленораздельные возгласы и фотографирующейся на руинах былого величия своих противников. Противников, побежденных "без единой российской пули", как метко написал автор Wall Street Journal в статье под названием "Путин – новый король Сирии".

Путин, разумеется, никакой не король, а обыкновенный убийца, воспользовавшийся самоликвидацией охваченного депрессией международного полицейского. Вот только понимание этого простого факта никак не облегчает положения тех, кто сейчас вынужден погибать на фронтах, которые были открыты этим спрятавшимся в бункере нечеловеческим выродком, похожим на пожирающего людей дьявола со средневековой итальянской фрески.

До недавнего времени казалось, что личная безопасность и безвременное правление Путина гарантированы в первую очередь ядерным оружием, о котором он в очередной раз напомнил в ходе учений "Гром-2019". Однако с каждым новым предательским шагом Вашингтона и Евросоюза становится ясно, что это не так: Путин существует потому, что есть Макрон, который пригласит его к диалогу; Меркель, которая найдет тысячи экономических оправданий для Северного потока-2; Трамп, который пригласит его на свой гольф-клуб для встречи в рамках "Большой семерки"; немецко-французские бюргеры, которые позовут его в ПАСЕ дискутировать о правах человека; целый сонм европейцев, мечтающих о снятии санкций с поставок сыров и вин в Россию; наконец, отступающие американские войска, которые еще в феврале 2018 года без труда расправились с бандой Пригожина под Дэйр-эз-Зором.

На самом деле Путин существует потому, что нет той Греты Тунберг, которая привела бы изложенные мной аргументы со словами: "Вы украли мое детство". Потому что – да, господа, заискивая перед нынешним хозяином Кремля и выбирая себе в президенты его приспешников, вы крадете детство у собственных детей. В отличие от вас, они будут жить совсем другом в мире – мире, построенном на беспринципном quid pro quo.

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