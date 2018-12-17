''Патриотизмом так и веет!'' Жену правой руки Путина ''заклевали'' за рекламу бренда США

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка разозлила сеть рекламой популярного американского безалкогольного напитка Coca-Cola.

В своем Instagram она разместила фото с новогодним грузовиком Coca-Cola, рассказав, что накануне приняла участие в благотворительной акции компании, сделав подарки для детей. Ее поступок вызвал шквал критики.

"Колу рекламировать и Запад... Интересно", "Поддержали бы квас "Очаково" или "Дюшес".... Патриотизмом так и веет!" "Жена Пескова рекламирует кока-колу. Прикольно", "С каждым постом Татьяны все хуже и хуже отношусь. Противно", "Да вы все иностранное рекламируете. А на наших детей и стариков вам плевать", — пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин разозлил россиян разговорами о зарплате.

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