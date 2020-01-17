Подали заявление в ЗАГС: профессор-палач сделал громкое признание об убитой студентке

Профессор истории Олег Соколов из Санкт-Петербурга (Россия), который убил и расчленил свою студентку и сожительницу Анастасию Ещенко, рассказал о свадьбе, которую они планировали.

Воспоминаниями он поделился в заочном интервью "Комсомольской правде". Мужчина также попросил прощения у семьи девушки.

"Я раскаиваюсь и в том, что я совершил. Не хочу говорить об Анастасии плохое даже для своей защиты. Моему горю нет утешения. Еще раз приношу свои извинения ее семье. Я неоднократно просил моего адвоката Александра Почуева передать это всем. Я очень сожалею о случившемся, но не прошу меня простить. Прощение здесь не уместно. Прошу лишь одно – не дать злым языкам превратить нашу трагедию в ток-шоу", – заявил он.

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"Наша разница в возрасте вообще не чувствовалась. Я разговаривал с умной коллегой, с равной себе. Также и она говорила со мной, будто мы были единомышленниками. В первый вечер нашего общения я ни разу не прикоснулся к ней, никоим образом не намекал ни на малейшие интимные темы, также вела себя и она. С самого начала для меня это был не просто маленький роман, потому что я видел насколько эта девушка была сильной, умной и чистой. Скоро эти отношения превратились в большую, сильную, настоящую любовь, причем любовь взаимную", – рассказал он о романе с Ещенко.

По словам Соколова, уже после месяца отношений девушка заговорила о браке.

"После Нового 2018 года жена ушла уже окончательно, а Настя переселилась ко мне домой. Через какое-то время ее за долгое отсутствие выселили из общежития университета. Мы стали жить фактически как муж и жена. Осенью 2018 года мы с Анной официально развелись, а в 2019 году подали с Настей заявление в ЗАГС. Бракосочетание должно было произойти 3 октября 2019 года. Однако потом у нас было много расходов", – добавил он.

Свадьбу, по словам Соколова, перенесли на конец апреля 2020 года из-за нехватки средств. "Раньше, казалось бы, все в наших отношениях было идиллией, которую можно найти разве что в романах. Так практически и было до того момента, когда мы начали жить вместе", – высказался историк. По его словам, далее девушка превратилась в "злобное существо из сказки".

Напомним, останки Ещенко были найдены спустя месяц поисков 26 декабря.

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