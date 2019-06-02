Пакт Молотова-Рибентропа впервые слили в сеть: документы

Советский Договор о ненападении между СССР и Германией, заключенный 23 августа 1939 года, был впервые отсканирован и опубликован на сайте фонда "Историческая память".

Помимо самого договора историко-документальный департамент российского МИД предоставил секретный дополнительный протокол к нему, передает 360.

Как отмечает телеканал, это большое событие для исторической науки, так как раньше ученые располагали только немецкими вариантами договора.

При этом директор фонда "Историческая память" Александр Дюков уточнил, что документы публиковались и ранее, в 90-е годы, со ссылкой на архив МИД. Однако визуально для общественности они представлены впервые.

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Отмечается, что документы будут использованы в сборнике "Антигитлеровская коалиция 1939 — формула провала". Книга была подготовлена Институтом внешнеполитических исследований и инициатив. В ней российские и зарубежные историки подробно разбирают годы накануне Второй мировой войны и анализируют, почему в 1939 году провалилась антигитлеровская коалиция.

Документы отсканированы и представлены на русском и немецком языках.

Фонд "Историческая память"

Фонд "Историческая память"

Фонд "Историческая память"

Фонд "Историческая память"

Напомним, что Договор о ненападении, также известный как пакт Молотова-Риббентропа, был заключен главами ведомств по иностранным делам 23 августа 1939 года. Советский союз и Германия обязывались воздерживаться от взаимных атак, а также сохранять нейтралитет, если какая-либо из двух стран начнет военные действия с третьей стороной.

Фонд "Историческая память"

В секретном протоколе по договору описывались границы сфер интересов. То есть Москва и Берлин буквально "поделили" между собой Европу на сферы влияния.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в 2010 году в Госдуму внесли проект заявления о признании исторической целесообразности советско-германских договоров 1939 года, известных как пакт Молотова-Риббентропа. Документ подготовлен членами фракции КПРФ Виктором Илюхиным, Сергеем Обуховым и Валерием Рашкиным.

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