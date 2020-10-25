Озвучены версии взрыва на российском танкере в Азовском море

Причиной взрыва на российском танкере "Генерал Ази Асланов", который произошел 24 октября в Азовском море, могли стать нарушения техники безопасности или огневые работы.

Также рассматривается версия взрыва паров топлива, сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб России.

"Повреждения значительные. Размер ущерба будет уточняться, когда подойдут специалисты", – сказал источник.

Отмечается, что танкер шел пустым, а его экипаж полностью состоял из граждан России. Судно направлялось в Ростов-на-Дону.

Как писал OBOZREVATEL, на танкере "Генерал Ази Асланов" находились 13 человек. После взрыва трое из них оказались за бортом, а само судно накренилось.