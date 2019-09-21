Ожоги третьей степени: появились детали трагедии с детьми из РФ на курорте Турции

Двух детей, которых на популярном курорте Турции Кестель в районе Аланьи облили горящим маслом, доставили в Екатеринбург (Россия).

Перелет был удачным, сообщил Znak со ссылкой на пресс-службу минздрава Свердловской области. В РФ несовершеннолетние будут проходить лечение.

Известно, что два мальчика из Екатеринбурга получили ожоги второй и третьей степени.

"Силами территориального центра медицины катастроф из аэропорта Кольцово они госпитализированы в ожоговое отделение ДГКБ №9, располагающее всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи пациентам с подобными травмами.

Мальчики проходят полное обследование специалистами, после чего будут приняты все необходимые меры для их лечения. В больнице находится заместитель министра здравоохранения Елена Чадова", – сказано в сообщении.

В Турции детей из России облили горящим маслом Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

На популярном курорте Турции Кестель детей из России облили горящим маслом. ЧП случилось в отеле Club Paradiso 18 сентября во время файер-шоу.

Всего в результате пострадали восемь человек – из них двое детей 3,5 и 10 лет.

Отец одного из пострадавших рассказал подробности ЧП.

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