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21 сентября • обновлено в 20:11
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Ожоги третьей степени: появились детали трагедии с детьми из РФ на курорте Турции

1.3т Читать материал на украинском

Двух детей, которых на популярном курорте Турции Кестель в районе Аланьи облили горящим маслом, доставили в Екатеринбург (Россия).

Перелет был удачным, сообщил Znak со ссылкой на пресс-службу минздрава Свердловской области. В РФ несовершеннолетние будут проходить лечение.

Известно, что два мальчика из Екатеринбурга получили ожоги второй и третьей степени.

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"Силами территориального центра медицины катастроф из аэропорта Кольцово они госпитализированы в ожоговое отделение ДГКБ №9, располагающее всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи пациентам с подобными травмами.

Мальчики проходят полное обследование специалистами, после чего будут приняты все необходимые меры для их лечения. В больнице находится заместитель министра здравоохранения Елена Чадова", – сказано в сообщении.

В Турции детей из России облили горящим маслом

В Турции детей из России облили горящим маслом

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На популярном курорте Турции Кестель детей из России облили горящим маслом. ЧП случилось в отеле Club Paradiso 18 сентября во время файер-шоу.

  • Всего в результате пострадали восемь человек – из них двое детей 3,5 и 10 лет.

  • Отец одного из пострадавших рассказал подробности ЧП.

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Место
Россия Екатеринбург
Теги
отдых пострадал ребенок Новости России ожог
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