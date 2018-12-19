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Отбелили снег вручную: в России чиновники отличились новым маразмом

1.1тЧитать материал на украинском

В городе Мыски Кемеровской области (Россия) грязные горки из снега покрасили белой краской.

Видео показала в сети одна из местных жительниц. На кадрах видно, как женщина подходит к снежным горкам, которые были построены к новогодним праздникам в центре города.

Она проводит по ним рукой, после чего на ней остаются следы белой водоэмульсионной краски. "А мы говорим, что в армии траву красят, и ничего, не удивляемся", — сказала женщина.

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Отбелили снег вручную: в России чиновники отличились новым маразмом

Скриншот с видео

В администрации города рассказали, что обычно снежные горки и городки красят в разные цвета, однако не смогли объяснить, зачем использовали белую краску.

Мэр отчитался, что уже объявил выговор начальнику коммунальной службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в сельской школе в Красноярском крае поставили биотуалеты и заперли их от детей.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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минин евген
минин евген
что с них взять козломордая алкашня.
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Dell Alex
Dell Alex
Воронов Евгений, у нас горки из снега ))) катки изо льда и т.д. )) а не из грязи и навоза ))
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Воронов Евгений, чему завидовать? Грязному снегу или неизлечимому маразму?
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