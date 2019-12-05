В России просчитали сценарий, при котором страна может распасться по границам федеральных округов. Автор исследования, членкор РАН Виктор Суслов, пришел к выводу о том, что только реальный федерализм может остановить опасные тенденции.

Я считаю, что в России никакой федерации быть не может, потому что путинская Россия – это империя, а в империях федераций не бывает. Ликвидация всякого принципа федерализма была абсолютно необходимым условием построения путинизма.

Путинизм невозможен при свободе слова, невозможен при разделении властей, и он тут же уничтожается, когда регионы получают какое-то реальное представительство. Даже самоуправление уничтожает путинизм.

Я полагаю, что после того как путинизм исчезнет, в частности, после того как Путин отойдет от власти, Россия почти неизбежно распадется. Существование Российской Федерации в тех границах, которые есть сейчас, после Путина невозможно.

Таким образом, справедливость идеи, высказанной членкором РАН, существует. Я только не верю, что путинская власть может каким-то образом отреагировать на эти угрозы. Это невозможно.

Москва, Кремль

Значит ли это, что Путин фактически является "закрепителем" для РФ? Несомненно. Проблема в том, что он создал такую страну и такое государство, в котором он является той самой скрепой, той самой стяжкой, которая держит Россию.

Конечно, есть и другие стяжки. Стяжкой является и телевизор. Но путинизм выел Россию изнутри. Он ее выскоблил, он ее выжег. Это та самая раковая опухоль, которая поразила Россию и сделала ее пустотелой.

Тотальная ненависть к Москве сегодня в регионах существует. Регионы ненавидят эту жирную Москву, бюджет которой неизменимо превосходит бюджет очень многих регионов России. Москва захлебывается от денег. Причем, это деньги не москвичей – это деньги откатов и распилов. Кормить Москву уже никто не хочет. РФ держится только силой.

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