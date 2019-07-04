"От Гааги не спасет!" Путин разозлил россиян поездкой к Папе Римскому

В четверг, 4 июля, президент России Владимир Путин прибыл в Рим (Италия) на встречу с Папой Римским Франциском и нарвался на гнев сети.

Соответствующие видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, лидер РФ приземлился в Риме вместе с президентом и премьер-министром Италии и последовал на встречу с Папой.

Владимир Путин и Папа Римский Военное обозрение

Кадры появления Путина вызвали бурную реакцию у россиян. Многие написали, что лидер России, вероятно, приехал отмаливать накопившиеся грехи.

"На поклон?", "Грехи отмаливать?", "Он еще выездной?", "Упырь прилетел", "Папа прилетел к Папе", Не побрезгует Пара Римский с Х**лом встречаться?", "Да грехи РПЦ не отпускает, поехал до папы на покаяние", "И никто ему крестом ко лбу не приложил! Почему?", "Демон в Ватикане", "От Гааги не спасет!" – написали в комментариях.

Владимир Путин прилетел в Рим на встречу с Папой Римским, президентом и премьером Италии pic.twitter.com/gprx32kvDC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 июля 2019 г.

Путин и папа Римский pic.twitter.com/B6ZTLImGbu — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 июля 2019 г.

Владимир Путин приехал в Ватикан pic.twitter.com/0Gj8gIOBIb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 июля 2019 г.

Кто первым пройдет в дверь?: Путин и Папа в Ватикане pic.twitter.com/5noPnokRwM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что главной темой встречи Путина и Папы Римского станет Украина.

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