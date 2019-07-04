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"От Гааги не спасет!" Путин разозлил россиян поездкой к Папе Римскому

2.5тЧитать материал на украинском

В четверг, 4 июля, президент России Владимир Путин прибыл в Рим (Италия) на встречу с Папой Римским Франциском и нарвался на гнев сети.

Соответствующие видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, лидер РФ приземлился в Риме вместе с президентом и премьер-министром Италии и последовал на встречу с Папой.

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Владимир Путин и Папа Римский

Владимир Путин и Папа Римский

Военное обозрение

Кадры появления Путина вызвали бурную реакцию у россиян. Многие написали, что лидер России, вероятно, приехал отмаливать накопившиеся грехи.

"На поклон?", "Грехи отмаливать?", "Он еще выездной?", "Упырь прилетел", "Папа прилетел к Папе", Не побрезгует Пара Римский с Х**лом встречаться?", "Да грехи РПЦ не отпускает, поехал до папы на покаяние", "И никто ему крестом ко лбу не приложил! Почему?", "Демон в Ватикане", "От Гааги не спасет!" – написали в комментариях.

"От Гааги не спасет!" Путин разозлил россиян поездкой к Папе Римскому
"От Гааги не спасет!" Путин разозлил россиян поездкой к Папе Римскому
"От Гааги не спасет!" Путин разозлил россиян поездкой к Папе Римскому
"От Гааги не спасет!" Путин разозлил россиян поездкой к Папе Римскому
"От Гааги не спасет!" Путин разозлил россиян поездкой к Папе Римскому
"От Гааги не спасет!" Путин разозлил россиян поездкой к Папе Римскому
"От Гааги не спасет!" Путин разозлил россиян поездкой к Папе Римскому
"От Гааги не спасет!" Путин разозлил россиян поездкой к Папе Римскому

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что главной темой встречи Путина и Папы Римского станет Украина.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Россия
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