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Остался скелет с отметинами от ножа: в трагедии с женщиной в Подмосковье нашелся украинский след

4.3т Читать материал на украинском

Подозреваемый в зверском убийстве бывшей девушки Натальи Басовой в Подмосковье (Россия) Артем Шустов мог быть причастен к убийству еще одной своей возлюбленной в Крыму.

Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ пишет "Московский комсомолец". Отмечается, что тогда именно он сообщил о пропаже сожительницы.

Так, в 2010 году Шустов обратился к крымскую полицию с заявлением об исчезновении своей девушки и личной машины. Тогда следствие зашло в тупик и в открытии уголовного дела было отказано.

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Артем Шустов

Артем Шустов

СК РФ

Артем Шустов

Артем Шустов

Лента.ру

Однако в 2014 году случайный прохожий обнаружил скелет человека, который идентифицировали как пропавшую девушку фигуранта убийства в Подмосковье. На костях обнаружили множественные следы от острого предмета. на вопросы об этом случае Шустов отвечать отказался.

В СК также рассказали, что подозреваемый, возможно, планировал не сразу убить Басову, а хотел ее сначала похитить. В подтверждение этой версии правоохранители приводят результаты обыска в машине, которую арендовал Шустов.

Так, в багажнике был обнаружен скотч и другие подозрительные предметы. Дома же у мужчины нашли еще несколько метательных ножей.

Убитая Наталья Басова

Убитая Наталья Басова

compromat.group

Убитая Наталья Басова

Убитая Наталья Басова

Комсомольская правда

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Тема
Криминал
Место
Россия
Теги
Крым Новости России Следственный комитет Российской Федерации
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