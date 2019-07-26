Остался скелет с отметинами от ножа: в трагедии с женщиной в Подмосковье нашелся украинский след

Подозреваемый в зверском убийстве бывшей девушки Натальи Басовой в Подмосковье (Россия) Артем Шустов мог быть причастен к убийству еще одной своей возлюбленной в Крыму.

Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ пишет "Московский комсомолец". Отмечается, что тогда именно он сообщил о пропаже сожительницы.

Так, в 2010 году Шустов обратился к крымскую полицию с заявлением об исчезновении своей девушки и личной машины. Тогда следствие зашло в тупик и в открытии уголовного дела было отказано.

Артем Шустов СК РФ

Артем Шустов Лента.ру

Однако в 2014 году случайный прохожий обнаружил скелет человека, который идентифицировали как пропавшую девушку фигуранта убийства в Подмосковье. На костях обнаружили множественные следы от острого предмета. на вопросы об этом случае Шустов отвечать отказался.

В СК также рассказали, что подозреваемый, возможно, планировал не сразу убить Басову, а хотел ее сначала похитить. В подтверждение этой версии правоохранители приводят результаты обыска в машине, которую арендовал Шустов.

Так, в багажнике был обнаружен скотч и другие подозрительные предметы. Дома же у мужчины нашли еще несколько метательных ножей.

Убитая Наталья Басова compromat.group

Убитая Наталья Басова Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL:

В городе Раменское в Подмосковье (Россия) женщину убили на детской площадке прямо на глазах у маленькой дочери. Нападавший нанес молодой матери не менее 20 ножевых ранений и скрылся с места преступления.

Подозреваемый признался, что убил женщину из-за ревности и подозрений в изменах.

В сеть попала переписка убийцы с жертвой, в которой женщина предупреждала, что уже написала на Шустова заявление в полицию.

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