Главная Новости
17 мая • обновлено в 02:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Орешкин объяснил захватническую логику Кремля

22.1т
Читать материал на украинском

В Кремле всерьез считают, что Запад "отобрал" у них Украину, а теперь еще "отбирает Беларусь".

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL (первую часть интервью можно прочитать здесь, вторую будет опубликована 17 мая) высказал известный политический аналитик Дмитрий Орешкин. По его словам, теперь российский президент перешел к оборонительной стратегии.

Дмитрий Орешкин

Дмитрий Орешкин

openrussia.org

"Вся путинская логика сводится к обиженному возмущению. Вот "вы забрали у нас Украину". В Кремле действительно думали, что пришли западные люди и забрали у них Украину. Теперь кто-то у них забирает Беларусь. Бацька (президент Беларуси Александр Лукашенко) оказывается, предатель. Хотя все это нормальный естественный процесс продолжающегося распада пространства, которое еще товарищ Сталин склеил", – подчеркнул Орешкин.

Эксперт считает, что сейчас Путин "пытается зубами вцепиться в Венесуэлу".

"Сейчас у Путина стратегия сугубо оборонительная. Ну да, он пытается вцепиться зубами в Венесуэлу, потому что там нефть. И то он ее проиграл, потому что ему приходиться поддерживать на плаву Мадуро вместо того, чтобы что-то от него получать", – добавил Орешкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин не смог добиться обнуления президентского срока по его сценарию и теперь вынужден изменить свой курс из-за падения рейтинга. Дмитрий Орешкин считает, что российский президент сам устроил "истерию с перестановкой Конституции".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Орешкин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
16
Смешно
27
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Новости России

Коронавирус. Самое важное

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги