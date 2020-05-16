В Кремле всерьез считают, что Запад "отобрал" у них Украину, а теперь еще "отбирает Беларусь".

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL (первую часть интервью можно прочитать здесь, вторую будет опубликована 17 мая) высказал известный политический аналитик Дмитрий Орешкин. По его словам, теперь российский президент перешел к оборонительной стратегии.

Дмитрий Орешкин openrussia.org

"Вся путинская логика сводится к обиженному возмущению. Вот "вы забрали у нас Украину". В Кремле действительно думали, что пришли западные люди и забрали у них Украину. Теперь кто-то у них забирает Беларусь. Бацька (президент Беларуси Александр Лукашенко) оказывается, предатель. Хотя все это нормальный естественный процесс продолжающегося распада пространства, которое еще товарищ Сталин склеил", – подчеркнул Орешкин.

Эксперт считает, что сейчас Путин "пытается зубами вцепиться в Венесуэлу".

"Сейчас у Путина стратегия сугубо оборонительная. Ну да, он пытается вцепиться зубами в Венесуэлу, потому что там нефть. И то он ее проиграл, потому что ему приходиться поддерживать на плаву Мадуро вместо того, чтобы что-то от него получать", – добавил Орешкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин не смог добиться обнуления президентского срока по его сценарию и теперь вынужден изменить свой курс из-за падения рейтинга. Дмитрий Орешкин считает, что российский президент сам устроил "истерию с перестановкой Конституции".

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