Опубликованы видео разрушений после землетрясения в Иркутске: люди в панике выбегали на улицу

В результате землетрясения магнитудой 5.9, которое произошло в Иркутске (Россия), без электроэнергии остались 40 многоквартирных и 320 одноэтажных домов в городе Слюдянка. Власти Иркутска ввели режим повышенной готовности в городе после землетрясения.

Как сообщили "Комсомольской правде" в Единой дежурной диспетчерской службе, электричество отключили сразу после начала землетрясения.

Состоянием на утром, 22 сентября, жертв и крупных разрушений на данный момент не обнаружено. По заверению иркутских властей, объекты коммунальной инфраструктуры работают в Иркутске в штатном режиме.

При этом в соцетях сообщали, что в результате землетрясения стены в многоэтажных домах сильно тряслись: "Страшно, капец! Трясло, весь наш дом трясло!". Согласно опубликованным видео, люди в панике выбегали из квартир.

В региональном МЧС добавили, что подземные толчки ощущались в 367 населенных пунктах Иркутской области. Также, по данным спасателей, толчки ощущались на всей территории Республики Бурятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иркутской области России произошло землетрясение магнитудой от 5,5 до 5,9. Толчки были зафиксированы в 71 км от Иркутска.