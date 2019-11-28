Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Унитазы преследуют Россию": Невзоров высмеял "адскую задницу" сына Сафронова

11.1т
Читать материал на украинском

Чтобы не стать "жертвой" унитаза в туалете в самолете, не нужно нажирать задницу до адских размеров.

Так в своем видео-блоге российский журналист и публицист Александр Невзоров прокомментировал недавний скандал с пианистом, сыном художника Никаса Сафронова, Лукой, который застрял на авиаунитазе на рейсе Казань-Москва.

Новости
Унитазы преследуют бедную Россию. Они открыли сезон охоты

"Унитазы преследуют Россию": Невзоров высмеял "адскую задницу" сына Сафронова, они открыли сезон охоты на россиян. Вчера в бортовой унитаз засосало пианиста Луку Сафронова. Его, вроде, спасли. В некоторых моделях самолетов канализация вакуумная и засасывание ягодиц происходит достаточно жестко. Понятно, почему пианист так паниковал. Как быть в таких случаях? Рецепт только один: не быть пианистом и не нажирать жопу до адских размеров. При виде маленькой сухой задницы авиаунитаз сразу же теряет к ней всякий интерес", – подытожил журналист.

Лука Сафронов

Лука Сафронов

Комсомольская правда

И опять унитазы. Они преследуют бедную Россию. Они открыли сезон охоты на россиян. Вчера, на авиарейсе Казань-Москва известный пианист Лука Сафронов был засосан в бортовой унитаз. Видео всюду в Интернете. Его, вроде, спасли. Но почему пианист так паниковал? Разберемся. В первую очередь потому, что он -пианист. Тому, кто не в курсе принципа бортовой канализации, конечно, должно стать жутко. Сильнее всего панике подвержены поэты, министры, попы, футболисты и пианисты. Непреклонность и злонамеренность унитаза очевидны. Ясно, что это свирепая и жадная тварь. В некоторых моделях самолетов канализация вакуумная и засасывание ягодиц происходит достаточно жестко. @lydianevzorova @nevzorov.tv #nevzorov #унитаз #сафронов #лукасафронов #самолет #новости #новостизвезд #российскиеновости

Публикация от Александр Невзоров (@nevzorovofficial)

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия вернула Украине захваченные в Керченском проливе корабли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса. По словам командующего Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, корабли не идут своим ходом, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Персоны
Никас Сафронов Лука Сафронов Александр Невзоров
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
5
45
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Игорь
Игорь Игорь
Еженедельный выпуск Невзоровские среды и Паноптикум собирают от 300 тысяч до более полумиллиона просмотров каждая!!! И так каждую неделю. Это самая большая аудитория среди блогеров СНГовского пространства. А здесь в комментах, какие-то никчёмные придурки говорят, что он дурак))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
пупкина племянник
пупкина племянник
ух ! Сколько тут запоребриковых
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Soin Sergii
Soin Sergii
Россияне, эй, заразы! Изучайте унитазы. Вы же звери, вашу мать, научились хоть бы срать.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги