Чтобы не стать "жертвой" унитаза в туалете в самолете, не нужно нажирать задницу до адских размеров.

Так в своем видео-блоге российский журналист и публицист Александр Невзоров прокомментировал недавний скандал с пианистом, сыном художника Никаса Сафронова, Лукой, который застрял на авиаунитазе на рейсе Казань-Москва.

"Унитазы преследуют Россию": Невзоров высмеял "адскую задницу" сына Сафронова, они открыли сезон охоты на россиян. Вчера в бортовой унитаз засосало пианиста Луку Сафронова. Его, вроде, спасли. В некоторых моделях самолетов канализация вакуумная и засасывание ягодиц происходит достаточно жестко. Понятно, почему пианист так паниковал. Как быть в таких случаях? Рецепт только один: не быть пианистом и не нажирать жопу до адских размеров. При виде маленькой сухой задницы авиаунитаз сразу же теряет к ней всякий интерес", – подытожил журналист.

Лука Сафронов Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия вернула Украине захваченные в Керченском проливе корабли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса. По словам командующего Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, корабли не идут своим ходом, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы.

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