"Она беременна! Я здесь при чем!" Путин отличился "интимной" шуткой на публике. Видеофакт

Президент России Владимир Путин пошутил о госпитализации топ-пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян.
О главном редакторе RT после скандала на радиостанции "Эхо Москвы" на форуме в Санкт-Петербурге вспомнила одна из журналисток.
"Маргарита Симоньян не может здесь быть по известным вам причинам", - начала она.
Однако Путин тут же ее перебил, заявив: "Она беременна, а вы говорите "по известным вам причинам". Я здесь при чем?"
Как сообщал OBOZREVATEL, Симоньян была экстренно госпитализирована после встречи юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь на радиостанции "Эхо Москвы".
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