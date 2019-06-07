ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Она беременна! Я здесь при чем!" Путин отличился "интимной" шуткой на публике. Видеофакт

Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин пошутил о госпитализации топ-пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян.

О главном редакторе RT после скандала на радиостанции "Эхо Москвы" на форуме в Санкт-Петербурге вспомнила одна из журналисток.

"Маргарита Симоньян не может здесь быть по известным вам причинам", - начала она.

Однако Путин тут же ее перебил, заявив: "Она беременна, а вы говорите "по известным вам причинам". Я здесь при чем?"

Новости
"Мы один народ!" Путин сделал неожиданное заявление о поглощении Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, Симоньян была экстренно госпитализирована после встречи юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь на радиостанции "Эхо Москвы".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Маргарита СимоньянВладимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Если б у полтора метрового ботоксного маразматика была б шмонька - он был бы бабушкой...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel