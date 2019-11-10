"Хотел казнить в костюме Наполеона": всплыли новые детали о кровавом убийстве студентки в Санкт-Петербурге

Преподаватель истории Олег Соколов, которого подозревают в жестоком убийстве своей студентки-любовницы, хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости (Санкт-Петербург, Россия). Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.

Как сообщает 47 News, помимо всего он планировал написать завещание дочерям, а также письмо людям. Первый лист он хотел оставить на своем письменном столе, а второй положил бы за пазуху – в тот самый костюм Наполеона.

Именно в таком виде Соколов собирался 10 ноября прибыть на Петропавловку, где по выходным собирается множество туристов.

Анастасия Ещенко и Олег Соколов Telegram-канал "Подъем"

Как стало известно 360tv.ru, сейчас скандальный преподаватель, подозреваемый в убийстве с расчленением, лежит в больнице в тяжелом состоянии.

Кроме того, как пишет ТАСС, во время поисков убитой студентки Анастасии Ещенко водолазы нашли в реке Мойке в Санкт-Петербурге останки еще одного неизвестного человека – скелет. В этой связи решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела – не против Соколова, а по факту обнаружения останков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.

На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем жилище.

На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После он решил расчленить труп.

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