Не первая жертва: всплыло темное прошлое профессора-палача из России

Профессор Олег Соколов из России, который зверски убил и расчленил аспирантку-любовницу Анастасию Ещенко, уже попадал под суд за смерть коллеги.

Это было в 80-х годах и тогда расследование закончилось для него условным сроком. Об этом идет речь в материале "ЛенТВ24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Подробностями поделилась архитектор Ирина Федорова. По ее словам, на съемках фильма "Россия молодая" Соколову доверили перегнать корабль с людьми.

Олег Соколов: у профессора нашлась еще одна жертва Московский комсомолец

"На совести этого человека уже вторая смерть. Абсолютный карьерист, ловко и великолепно обходит все точки, которые могут показать его с настоящей стороны. Он до такой степени безобразно вел судно, которое ему доверили, утопил лучший корабль Балтики — красивейшее историческое судно. Утопил судно, утопил человека – лучшего, замечательнейшего ученого, который в это время находился на этом корабле и оказался беспомощным", – рассказала Федорова. Она назвала имя погибшего – Владимир Сорокин.

По словам женщины, дело дошло до суда, Соколова признали виновным в гибели Сорокина. Военный историк отделался условным сроком. Однако женщина считает, что ему помог отец.

"Папочка его обошёл все кабинеты, в то время он был при погонах. И отмазал его. Он получил условно два года. Но этот срок был у него. Он рецидивист", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.

На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем жилище.

На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После он решил расчленить труп.

Позже выяснилось, что Соколов, которого подозревают в жестоком убийстве своей студентки-любовницы, хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.