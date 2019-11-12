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12 ноября • обновлено в 19:14
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Не первая жертва: всплыло темное прошлое профессора-палача из России

1.7т
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Профессор Олег Соколов из России, который зверски убил и расчленил аспирантку-любовницу Анастасию Ещенко, уже попадал под суд за смерть коллеги.

Это было в 80-х годах и тогда расследование закончилось для него условным сроком. Об этом идет речь в материале "ЛенТВ24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Подробностями поделилась архитектор Ирина Федорова. По ее словам, на съемках фильма "Россия молодая" Соколову доверили перегнать корабль с людьми.

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Олег Соколов: у профессора нашлась еще одна жертва

Олег Соколов: у профессора нашлась еще одна жертва

Московский комсомолец

"На совести этого человека уже вторая смерть. Абсолютный карьерист, ловко и великолепно обходит все точки, которые могут показать его с настоящей стороны. Он до такой степени безобразно вел судно, которое ему доверили, утопил лучший корабль Балтики — красивейшее историческое судно. Утопил судно, утопил человека лучшего, замечательнейшего ученого, который в это время находился на этом корабле и оказался беспомощным", – рассказала Федорова. Она назвала имя погибшего – Владимир Сорокин.

По словам женщины, дело дошло до суда, Соколова признали виновным в гибели Сорокина. Военный историк отделался условным сроком. Однако женщина считает, что ему помог отец.

"Папочка его обошёл все кабинеты, в то время он был при погонах. И отмазал его. Он получил условно два года. Но этот срок был у него. Он рецидивист", – заявила она.

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Место
Россия
Теги
Новости России убийство
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