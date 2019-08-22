Огонь полыхает в небо: в России загорелся жилой дом. Фото и видео с места ЧП

В российском Саратове случился крупный пожар в жилом двухэтажном доме на площади 600 кв. м.

Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ. "Произошел пожар в двухэтажном частично расселенном жилом доме по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, д. 8. Площадь пожара составила 600 кв. м. Есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовано 77 человек и 23 единицы техники.

Пожар в жилом доме в Саратове Скриншот с видео

Количество пострадавших пока не уточняется.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали сильное фото, на котором изображена жительница России, сидящая у обломков дома и последних вещей, которые остались у нее после пожара.

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