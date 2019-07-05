"Одним ударом сломать 10 ребер": в тайне перевала Дятлова появился новый красноречивый нюанс

Одногруппник погибшего в 1959 году вместе с группой туристов Игоря Дятлова Владимир Аскинадзи уверен, что его товарищей погубили профессиональные убийцы.

Свое предположение он высказал на Первом канале (РФ) на шоу "На самом деле" Дмитрия Шепелева. "Травмы, которые объяснимы только сознательным убийством. Дятлова убили люди, военные люди, которые умеют убивать. Зачем — не знаю. Но убивали умело", – подчеркнул он.

Аскинадзи признался, что в те годы его вызывали в партком, где попросили "не трепаться" о каких-то обнаруженных деталях. Хотя ничего такого, о чем стоило бы молчать, они якобы не нашли.

Перевал Дятлова

При этом мужчина сказал, что ему когда-то "шепотом объясняли" о существовании боевого приема, которым можно сломать "сразу десять ребер".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что группу Игоря Дятлова могли убить местные жители при посредничестве человека по имени Андрей, в гости к которому туристы заходили перед гибелью.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.