''Обычный серый чиновник'': выяснился показательный нюанс биографии Путина

Президент России Владимир Путин в прошлом был обычным серым чиновником, никто и подумать не мог, что из него получится.

Об этом рассказал "Радио Свобода" писатель, издатель, публицист Дмитрий Капранов, который однажды встречался с главой РФ. "Мы тогда работали менеджерами в большом бизнесе. А в России традиционно, к сожалению, как и в Украине сейчас, крупный бизнес не делается без государственной составляющей. Если ты хочешь зарабатывать деньги, значит, твои менеджеры (то есть мы были менеджерами, были хозяева) должны общаться с чиновниками так или иначе. Вот мы и общались", – пояснил он.

При этом Капранов рассказал о схеме Путина, благодаря которой он и прибрал весь бизнес к рукам.

Владимир Путин

"Это не "крыша". Там была схема "классическая коррупция", то есть ты даешь деньги, а тебе дают кусок бизнеса. На чем же потом Путин всех и взял, что все за счет государства наживались, а он, когда пришел, говорит: вы наживались – теперь отдайте. Либо не доплачивали налоги, или реально скважины, нефть, газ – все это отдавалось в концессию", – заявил писатель.

Отмечается, что эта уловка якобы работает до сих пор.

"Ранее они все себе клали в карман. А Путин пришел и сказал: да, "атдать"! И все "атдалы". Но мы не знали о нем, об этих талантах. Это был обычный серый чиновник. Ничего интересного", – вспоминает Капранов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник президента Украины Владимир Горбулин озвучил глобальный план Путина по захвату мира и назвал новую цель Кремля.

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