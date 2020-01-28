Объявлена тревога: в небе над Россией случилось ЧП с пассажирским самолетом

В небе над российским Новосибирском произошла экстренная ситуация с пассажирским самолетом Eмbraer 170.
Об этом сообщает издание Е1. В аэропорту Толмачево объявили тревогу, экстренные службы ожидают посадку лайнера.
Самолет рейса E170SU направлялся из Новосибирска в Екатеринбург. После взлета у него отказали закрылки.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Иране произошло новое ЧП с пассажирским самолетом. Он сел прямо среди улицы.
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