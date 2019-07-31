"Обоср*лись и молчат": известный комик разгромил власть России из-за катастрофы в Сибири

Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

"Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили мои местные товарищи, сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится. И решили, что теперь надо продолжать говорить, что не надо, потому что если сказать, что, всё-таки, было надо, то получится, что обосрались", — написал он на своей странице в Instagram.

Пожары и беспорядки в России Instagram Семена Слепакова

Слепаков рассказал ситуацию из жизни и провел параллель с действиями российских чиновников.

"У меня в начальной школе был такой одноклассник, который обкакался на уроке и усиленно делал вид, что ничего не произошло. Сидел за партой с сосредоточенным лицом и не вставал. А все, конечно, поняли, что что-то не так, принюхивались, шептались, в общем, было дискомфортно. На перемене выяснили, что и с кем случилось . Потому что все бегали, прыгали, а он сидел — мрачный, серьезный, погруженный в учебник. Нас спасла учительница. Она сказала: "Вася, я тебя отпускаю, иди домой". Он встал и ушел. И все вздохнули с облегчением. Правда, не сразу", — написал он.

Слепаков считает, что в ситуации с пожарами в Сибири "такое чувство, что учительницы в классе нет, или у неё очень сильный насморк, и она ничего не чувствует".

"И поэтому те, кто обосрались, продолжают сидеть и молчать, делая вид, что ничего не происходит. Это тревожно и грустно. История с выборами в Мосгордуму еще печальней. Ощущение, что в этом классе обосралась учительница. Но она, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок, а когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовет физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок. И говорит: "Ребята, а что вам не нравится? Смотрите, какие у нас занавески красивые!" Так это же мы на них деньги сдавали…", — подытожил юморист.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Сибири (РФ) пожарами охвачено почти 3 миллиона гектаров тайги. Спасатели зафиксировали 500 очагов возгораний, их площадь постоянно растет.

В четырех регионах России в связи с природными пожарами во вторник, 30 июля, ввели режим черезвычайной ситуации.

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