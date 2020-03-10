Россияне вышли на одиночные пикеты против изменений Конституции, в которых предусмотрено обнуление президентских сроков.
У памятника князю Владимиру возле Кремля вечером 10 марта собралось более 30 человек, сообщает DW. Участники протеста вышли с табличками "Путин объявил, что будет править вечно. Я в бешенстве! А вы?", "Меняться должны президенты, а не Конституция. Нет путинским поправкам", "Поддерживаю четвертый и пятый сроки… тюремные. Путин нам не царь" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).
Обнуление сроков Путина вызвало протесты в Москве
dw.com
Полиция проверяла документы, к тех, кто стоял с плакатами. Недалеко также был припаркован полицейский автозак.
Обнуление сроков Путина вызвало протесты в Москве
twitter.com/GraniTweet
Накануне журналист и муниципальный депутат Илья Азар призвал выступить против "узурпации власти Владимиром Путиным". "Путин до 2036 года - это немыслимо", – подчеркнул он.
Обнуление сроков Путина вызвало протесты в Москве
twitter.com/GraniTweet
Он заявил, что на 21 марта заявлен митинг против конституционных изменений.
Позднее в мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который запрещает массовые мероприятия до 10 апреля в связи с короновирусом.
Обнуление сроков Путина вызвало протесты в Москве
twitter.com/GraniTweet
Обнуление сроков Путина вызвало протесты в Москве
twitter.com/GraniTweet
Обнуление сроков Путина вызвало протесты в Москве
twitter.com/novaya_gazeta
Обнуление сроков Путина вызвало протесты в Москве
twitter.com/novaya_gazeta
Обнуление сроков Путина вызвало протесты в Москве
twitter.com/novaya_gazeta
"Я не хочу, чтобы Россия развалилась"— МБХ Медиа (@MBKhMedia) March 10, 2020
Алексей Меняйло о том, почему он вышел сегодня в пикет pic.twitter.com/FCQtalv22Y
March 10, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.