Россияне вышли на одиночные пикеты против изменений Конституции, в которых предусмотрено обнуление президентских сроков.

У памятника князю Владимиру возле Кремля вечером 10 марта собралось более 30 человек, сообщает DW. Участники протеста вышли с табличками "Путин объявил, что будет править вечно. Я в бешенстве! А вы?", "Меняться должны президенты, а не Конституция. Нет путинским поправкам", "Поддерживаю четвертый и пятый сроки… тюремные. Путин нам не царь" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Обнуление сроков Путина вызвало протесты в Москве dw.com

Полиция проверяла документы, к тех, кто стоял с плакатами. Недалеко также был припаркован полицейский автозак.

Обнуление сроков Путина вызвало протесты в Москве twitter.com/GraniTweet

Накануне журналист и муниципальный депутат Илья Азар призвал выступить против "узурпации власти Владимиром Путиным". "Путин до 2036 года - это немыслимо", – подчеркнул он.

Обнуление сроков Путина вызвало протесты в Москве twitter.com/GraniTweet

Он заявил, что на 21 марта заявлен митинг против конституционных изменений.

Позднее в мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который запрещает массовые мероприятия до 10 апреля в связи с короновирусом.

Обнуление сроков Путина вызвало протесты в Москве twitter.com/GraniTweet

Обнуление сроков Путина вызвало протесты в Москве twitter.com/GraniTweet

Обнуление сроков Путина вызвало протесты в Москве twitter.com/novaya_gazeta

Обнуление сроков Путина вызвало протесты в Москве twitter.com/novaya_gazeta

Обнуление сроков Путина вызвало протесты в Москве twitter.com/novaya_gazeta

"Я не хочу, чтобы Россия развалилась"



Алексей Меняйло о том, почему он вышел сегодня в пикет pic.twitter.com/FCQtalv22Y — МБХ Медиа (@MBKhMedia) March 10, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России.

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