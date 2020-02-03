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3 февраля • обновлено в 11:37
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Сам Ван Юньбинь
Сам Ван Юньбинь
Гражданин Китая Все статьи автора

О том, что я, возможно, заражен корановирусом – узнал из российских новостей

1.1т

Здравствуйте, я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражён. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражён и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражён – узнал из новостей.

Если я действительно заражён, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребёнка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться. Несмотря на результат, надеюсь на помощь, так как мой ребёнок температурит и у него понос – из китайских новостей я понял, что это очень опасно, но условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации.

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Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребёнку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать её. В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребёнку смогут помочь. Моя дочка русская, ей всего лишь 2 года, она совсем маленькая.

За одну неделю у нас взяли кровь на анализы 6 раз, но так и не дали ни одного результата. По здоровью, видимо, у нас нет никаких вопросов, у меня на руках маленький ребёнок, у неё вся ручка уже в следах от укола, разве можно у маленького ребёнка брать столько раз кровь, без результатов анализа?!

Мы хотели бы получить результаты анализа, знать больны мы или нет, если вдруг у нас есть заболевание, моему ребёнку нужно срочно оказать помощь".

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Автор
Сам Ван Юньбинь Сам Ван Юньбинь
Место
Россия
Источник
Источник: www.chita.ru
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Мне вот интересно, он в курсе того, что его обозная помойка публикует?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Свинов Xрюкан, то то ты, свинья рюская, здесь пасешься!
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