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Навального отравили новой версией "Новичка", он выжил чудом – немецкое СМИ

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Новости России
1,4 т.
Алексей Навальный

Алексея Навального могли отравить более смертоносной версией "Новичка".

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен новой, более опасной версией ядовитого вещества "Новичок" и чудом остался жив.

Об этом сообщается в материале немецкого издания Die Zeit. Журналисты ссылаются на анализ следов яда, проведенный Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии.

"Навальный... был отравлен новым типом дальнейшего развития химического оружия "Новичок" – вариантом, о котором мир не знал до этой атаки и который считается более опасным и смертоносным, чем все известные яды семьи "Новичок", – сказано в сообщении.

Отмечается, что ученые обнаружили соответствующие остатки вещества на руках политика и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил.

Предварительно, новый яд должен работать медленнее, чем его предыдущие версии. В то же время, он более токсичный.

В статье утверждается, что после такого отравления Навальный должен был умереть в самолете, но остался жив "благодаря последовательности удачных совпадений: быстрой реакции пилота, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, немедленно вколовших ему противоядие атропин".

Немецкие специалисты также считают, что операцию с таким смертоносным и сложным ядом могли провести только спецслужбы.

"Двухкомпонентный яд нуждается в специальной лаборатории и не может контролироваться обычными преступниками", – отметили в Die Zeit.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • По инициативе клиники Charité специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест образцов, взятых у Алексея Навального.

  • Военные эксперты пришли к заключению, что он был отравлен веществом из группы "Новичок".

  • Канцлер и правительство ФРГ обсудили результаты анализов и решили проинформировать о них партнеров по ЕС и НАТО.

  • Навальному стало плохо 20 августа. Самолет, на котором летел политик, экстренно сел в Омске.

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ГерманияЯд "Новичок"Новости РоссииотравлениеАлексей Навальный
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