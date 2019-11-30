"Никогда не признают": в России предрекли дальнейшую судьбу Крыма

США и страны Евросоюза никогда и не при каких обстоятельствах официально не признают аннексированный Крым частью России.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский журналист Александр Кушнарь. Он напомнил ситуацию с северным Кипром, который Турция аннексировала еще в 1974 году, но он до сих пор не признан турецким.

Аннексия Крыма 24 канал

"Я уверен, что Крым никогда не признают российским так же, как до сих пор никто не признал аннексированный северный Кипр территорией Турции. Но из-за того, что такие мировые гиганты как Google и Apple идут на поводу у Кремля и маркируют Крым российскими флагами для жителей России, мы переходим в ту гибридную реальность, которой и добивается Кремль. Путем шантажа, подкупа и ультимативного давления, это у него получается достаточно успешно", – подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Вадим Пристайко отреагировал на решение компании Apple сменить территориальную принадлежность незаконно аннексированного Крыма на российскую, посоветовав им сосредоточиться на высоких технологиях.

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