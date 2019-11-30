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30 ноября • обновлено в 10:42
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"Никогда не признают": в России предрекли дальнейшую судьбу Крыма

12.1т
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США и страны Евросоюза никогда и не при каких обстоятельствах официально не признают аннексированный Крым частью России.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский журналист Александр Кушнарь. Он напомнил ситуацию с северным Кипром, который Турция аннексировала еще в 1974 году, но он до сих пор не признан турецким.

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

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"Я уверен, что Крым никогда не признают российским так же, как до сих пор никто не признал аннексированный северный Кипр территорией Турции. Но из-за того, что такие мировые гиганты как Google и Apple идут на поводу у Кремля и маркируют Крым российскими флагами для жителей России, мы переходим в ту гибридную реальность, которой и добивается Кремль. Путем шантажа, подкупа и ультимативного давления, это у него получается достаточно успешно", – подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Вадим Пристайко отреагировал на решение компании Apple сменить территориальную принадлежность незаконно аннексированного Крыма на российскую, посоветовав им сосредоточиться на высоких технологиях.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Кушнарь
Место
Россия
Теги
Крым Новости России Новости Крыма
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"Я впевнений, що Крим ніколи не визнають російським..." - так і буде. А знаєте чому? Тому що це рішення прийнято не на землі.
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Pollak John
Pollak John
наказывать такие компании большими штрафами и они больше никогда этого делать не будут .
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Северный Кипр ни кто не забирал у Турции и не дарил Кипру. А вот Крым хитропопым путем отторгли от России и передали Украине вместе с людьми в 1954 году. Сравнение ни катит.
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