Главная Новости
5 ноября • обновлено в 22:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
Российский философ-россиевед, доктор философских наук Все статьи автора

Никаких борцов с русским языком не существует!

8.2т

Владимир Путин - "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.

Новости
Кремль выстрелил в Украину и промахнулся

И.Ч. В СССР боролись с "пещерным антикоммунизмом" - плохо кончили. Теперь "пещерные русофобы"!!??

Не согласен, Владимир Владимирович! Никаких борцов с русским языком не существует. И врагов у нашего народа, кроме деморализованной, коррумпированной бюрократии, нет! Гасана Гусейнова знаю 40 лет, для него русский такой же родной, как и для всех нас.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Игорь Чубайс Игорь Чубайс
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
русский язык Новости России
Источник
Источник: Facebook Игоря Чубайса
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
11
12
Смешно
31
Интересно
6
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Было у отца два сына: один Козёл, а второй Чубайс.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Если бы люди в 91-м году знали что свидомиты сделают с русским языком ..то никакой бы тогда Украины попросту не случилось бы..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Звісно б'ються, бо скільки корінних бурятів, якутів, банкірів на своїх мовах розмовляє?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
К. Алла
К. Алла
voznyk ruslan, а кто им не дает-то? В России никакие языки не запрещены. Другое дело, что большинство малых народов их не хотят учить. Например, почти никто из моих знакомых татар не знает татарский. Потому что он в школах изучается только в Татарстане, а живя за его пределами родители просто не хотят утруждать себя и ребенка изучением ещё одного языка. И что им, Путин виноват? Татары пишут на русском, поют на русском, ведут свои блоги на русском и т.д., потому что так шансы для их творчества намного выше. Это не имеет ничего общего с ситуацией на Украине, где половина населения украиноязычна, и в целых регионах не услышать мову в повседневном общении. В России же русский родной для 92%, при том, что нерусских в России 20% населения, то есть большинство нерусских народов тоже говорят только на русском. К слову, 90% украинских блогеров ведут свои блоги на русском. Эту цифру я видела в украинском же источнике. Догадайся, почему так. Русский просто гарантированно соберет куда больше аудитории. Хотя, если честно, мне кажется, что даже больше 90%, так как я вообще не видела блогеров на украинском, кроме Полтавы, у которого даже 200 тыс подписчиков нет, и которого содержит телеканал Прямой, то есть его украиноязычие оплачено.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения