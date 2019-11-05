Владимир Путин - "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.

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И.Ч. В СССР боролись с "пещерным антикоммунизмом" - плохо кончили. Теперь "пещерные русофобы"!!??

Не согласен, Владимир Владимирович! Никаких борцов с русским языком не существует. И врагов у нашего народа, кроме деморализованной, коррумпированной бюрократии, нет! Гасана Гусейнова знаю 40 лет, для него русский такой же родной, как и для всех нас.

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