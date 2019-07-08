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NewsOne отменил телемост с Россией: пропагандисты дали дерзкий ответ

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Пропагандистский телеканал "Россия 1" не увидел оснований для отмены телемоста с ТВ-каналом NewsOne.

Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе ВГТРК.

"У ВГТРК нет никаких оснований отменять телемост", – говорится в сообщении.

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Напомним, что телеканал NewsOne внезапно отменил телемост с Россией, который был запланирован на 12 июля, и заявил о давлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия".

От президента Владимира Зеленского уже потребовали отреагировать на анонсированный телемост между Россией и Украиной.

Телеканал Россия 1

Телеканал Россия 1

baltnews.lt

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал отказаться подконтрольный Виктор Медведчук телеканал от телемоста с российскими пропагандистами.

Партия "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука осудила телемост с российскими пропагандистами, устраиваемый подконтрольным Виктору Медведчуку телеканалом NewsOne.

Также украинская журналистка Янина Соколова жестко разгромила телеканал NewsOne за план провести телемост с пропагандистским российским "Россия 1".

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
пропаганда
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
у нас что, весь народ состоит из Гройсмана, Вакарчука и Соколовой?
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Майданной б ыдло до усрачки боится таких форматов.
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Махно Володимир
Махно Володимир
вместе мы сила! никакой медведчук и еже с ними убогие бойко, рабиновичи и т.п шушера, не смогут вернуть Украину под контроль россии!
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Махно Володимир
Махно Володимир
Яворский Сергей, такие как ты будут в земле гнить и превращать ее в чернозем! или беги су.ка на россию пока не поздно! у тебя нет никакого морального права называть себя украинцем. ты обычный кац.ап или хох.ол! выбирай!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Махно Володимир, громите страну, д ебилы! А Украина и без вас вернется к России, удобрит вами, д ебилами, свою землю и вернется.
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