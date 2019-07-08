NewsOne отменил телемост с Россией: пропагандисты дали дерзкий ответ

Пропагандистский телеканал "Россия 1" не увидел оснований для отмены телемоста с ТВ-каналом NewsOne.

Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе ВГТРК.

"У ВГТРК нет никаких оснований отменять телемост", – говорится в сообщении.

Напомним, что телеканал NewsOne внезапно отменил телемост с Россией, который был запланирован на 12 июля, и заявил о давлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия".

От президента Владимира Зеленского уже потребовали отреагировать на анонсированный телемост между Россией и Украиной.

Телеканал Россия 1 baltnews.lt

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал отказаться подконтрольный Виктор Медведчук телеканал от телемоста с российскими пропагандистами.

Партия "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука осудила телемост с российскими пропагандистами, устраиваемый подконтрольным Виктору Медведчуку телеканалом NewsOne.

Также украинская журналистка Янина Соколова жестко разгромила телеканал NewsOne за план провести телемост с пропагандистским российским "Россия 1".

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