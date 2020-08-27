Немецкие врачи считают, что Навального могли отравить веществом из класса "Новичок"

Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", как это было в случае с поставщиком оружия Емельяном Гебревым в Софие в 2015 году.

Как сказано в совместном расследовании немецкого издания Der Spiegel и Bellingcat, врачи Навального из берлинской клиники "Шарите" связались с коллегами из Болгарии, которые занимались бизнесменом Гебревым.

По мнению специалистов, россиянина могли отравить веществом из того же семейства органофосфатов, что и Гебрева. К ним относятся инсектициды и нервные токсины – зарин и "Новичок", разработанный в лабораториях РФ. Однако официально подтверждения этому пока нет.

Напомним, болгарские правоохранители установили, что на ручку двери автомобиля Гебрева 28 апреля 2015 года нанесли нервно-паралитический яд. В тот же вечер бизнесмен потерял сознание, а вскоре после госпитализации впал в кому. Спустя месяц его пытались вновь отравить, но мужчина выжил.

Как писал OBOZREVATEL, ранее разработчик "Новичка" предрек "длинную и мучительную" реабилитацию Навального, если его действительно отравили этим ядом.

Отметим, известные европейские издания связывают отравление российского оппозиционера с его политической деятельностью. Но в Министерстве иностранных дел России заявили, что отравление Навального якобы "не выгодно для российского руководства".

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