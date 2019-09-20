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21 сентября • обновлено в 01:05
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Небо затянуло черным дымом: в России загорелся очередной ТЦ. Видео

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В городе Владивосток (Россия) загорелся торгово-развлекательный центр "Максим".

Видео с места ЧП опубликовал Telegram-канал Mash (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что огонь охватил практически все здание, а в небо поднялись черные клубы дыма.

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Во Владивостоке загорелся ТРЦ

Во Владивостоке загорелся ТРЦ

Скриншот из видео

Во Владивостоке загорелся ТРЦ

Во Владивостоке загорелся ТРЦ

Скриншот из видео

Отмечается, что изначальная площадь пожара составила 70 кв. метров.

Пожар разгорелся в городе ранним утром, следовательно, сообщается, что людей в ТЦ не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября в столице Чечни Грозном произошел пожар в крупнейшем ТРЦ "Гранд Парк".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости России ТРЦ ТРЦ пожар
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Перов Василий
Перов Василий
70 кв метров? У меня квартира 72, что там за сарай был?
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