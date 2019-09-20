Небо затянуло черным дымом: в России загорелся очередной ТЦ. Видео

В городе Владивосток (Россия) загорелся торгово-развлекательный центр "Максим".
Видео с места ЧП опубликовал Telegram-канал Mash (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, что огонь охватил практически все здание, а в небо поднялись черные клубы дыма.
Во Владивостоке загорелся ТРЦ
Скриншот из видео
Во Владивостоке загорелся ТРЦ
Скриншот из видео
Отмечается, что изначальная площадь пожара составила 70 кв. метров.
Пожар разгорелся в городе ранним утром, следовательно, сообщается, что людей в ТЦ не было.
Во Владивостоке загорелся крупный ТЦ Максим.— Umar (@Umar20946390) September 20, 2019
Изначальная площадь пожара — 70 кв.м. Огонь охватил крышу и верхнюю часть здания. В городе раннее утро, посетителей внутри быть не должно. pic.twitter.com/MtExTZgBCF
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября в столице Чечни Грозном произошел пожар в крупнейшем ТРЦ "Гранд Парк".
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