Небо затянуло черным дымом: в России загорелся очередной ТЦ. Видео

В городе Владивосток (Россия) загорелся торгово-развлекательный центр "Максим".

Видео с места ЧП опубликовал Telegram-канал Mash (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что огонь охватил практически все здание, а в небо поднялись черные клубы дыма.

Во Владивостоке загорелся ТРЦ Скриншот из видео

Во Владивостоке загорелся ТРЦ Скриншот из видео

Отмечается, что изначальная площадь пожара составила 70 кв. метров.

Пожар разгорелся в городе ранним утром, следовательно, сообщается, что людей в ТЦ не было.

Во Владивостоке загорелся крупный ТЦ Максим.



Изначальная площадь пожара — 70 кв.м. Огонь охватил крышу и верхнюю часть здания. В городе раннее утро, посетителей внутри быть не должно. pic.twitter.com/MtExTZgBCF — Umar (@Umar20946390) September 20, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября в столице Чечни Грозном произошел пожар в крупнейшем ТРЦ "Гранд Парк".

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