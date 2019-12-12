"Не учли риски": в Украине предположили причину закрытия Крымского моста

Юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин предположил, что ограничение автомобильного движения по Крымскому мосту может быть связано с минимизацией "объективных рисков" этого объекта оккупантов.

"Это может быть что угодно. Но много исследователей, в частности, компетентных, говорили об объективных рисках, которые возникают из-за строительства этого моста, связанных со специфическими геологическими особенностями грунтов, самого Керченского пролива и особенностей течений", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Как констатировал эксперт, во время сооружения Крымского моста оккупационными властями в угоду политической составляющей вопроса были проигнорированы или просто не учтены реальные риски.

Крымский мост

"Посмотрим, как будут развиваться события. Единственное, что нам остается – просто наблюдать и надеяться, что никто из граждан Украины не пострадает, когда с этим объектом что-то произойдет", – заметил Бабин.

В то же время он отверг версию о том, что эта мера может быть связана с переброской Россией на оккупированный полуостров вооружения и военной техники. "Вряд ли для этого необходимо закрывать мост. Военные вопросы Россия будет решать, прежде всего, через железнодорожное сообщение этого моста", – заметил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, 11 декабря стало известно о том, что в оккупированном Россией Крыму планируют ограничить движение на скандальном мосту через Керченский пролив. Запрет будет действовать в течение недели – с 18 по 25 декабря. Ранее в сети появились фото "заплатанных" участков Крымского моста.

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