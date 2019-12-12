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12 декабря • обновлено в 11:13
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/ Новости России

"Не учли риски": в Украине предположили причину закрытия Крымского моста

3.1т
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Юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин предположил, что ограничение автомобильного движения по Крымскому мосту может быть связано с минимизацией "объективных рисков" этого объекта оккупантов.

"Это может быть что угодно. Но много исследователей, в частности, компетентных, говорили об объективных рисках, которые возникают из-за строительства этого моста, связанных со специфическими геологическими особенностями грунтов, самого Керченского пролива и особенностей течений", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Как констатировал эксперт, во время сооружения Крымского моста оккупационными властями в угоду политической составляющей вопроса были проигнорированы или просто не учтены реальные риски.

Крымский мост

Крымский мост

"Посмотрим, как будут развиваться события. Единственное, что нам остается – просто наблюдать и надеяться, что никто из граждан Украины не пострадает, когда с этим объектом что-то произойдет", – заметил Бабин.

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В то же время он отверг версию о том, что эта мера может быть связана с переброской Россией на оккупированный полуостров вооружения и военной техники. "Вряд ли для этого необходимо закрывать мост. Военные вопросы Россия будет решать, прежде всего, через железнодорожное сообщение этого моста", – заметил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, 11 декабря стало известно о том, что в оккупированном Россией Крыму планируют ограничить движение на скандальном мосту через Керченский пролив. Запрет будет действовать в течение недели – с 18 по 25 декабря. Ранее в сети появились фото "заплатанных" участков Крымского моста.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персона
Борис Бабин
Место
Украина
Теги
Керченский пролив Крымский мост Новости России
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А что скажет начальник транспортного цеха т.е. Медовар?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Ну, наконец то про мост. А то соскучился. Ну чё упадёт?
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Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий, Нуланд Печеньки,все укр сайты обскакал? Везде наплевал? Получи от Типуна 20 копеек и иди за боярышником!
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Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
Нуланд Печеньки, Нуланд Печеньки 12.12.2019 10:52 А подорожник ещё не? Все знают, что амэриганский подорожник самый лучший {правда стоит дорого), вот его можно и нужно использовать.
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Трифонов Олег
Трифонов Олег
Какие же вы убогие...Экперды хреновы.
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