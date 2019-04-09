Не Крымом единым: Россия заполучила еще одну территорию

Подкомиссия ООН одобрила расширение российского шельфа в Арктике.

Об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его словам, предварительно вопрос решен, сообщает "РИА Новости".

Однако последнее слово должна сказать Организация объединенных наций. "Предстоит дождаться, и надеюсь, что это состоится", — добавил Иванов.

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Отмечается, что Россия с 2001 года претендует на участок шельфа, в который среди прочего входят хребет Ломоносова и поднятие Менделеева. 18 лет назад ее заявка была отклонена из-за недостатка доказательств того, что этот участок является продолжением шельфа РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам экспертов, ситуация, подобная произошедшей в Керченском проливе, может повториться в Арктике из-за действий США по обеспечению свободы морской навигации и агрессивной ответной политики России, которая претендует на данные регионы.

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