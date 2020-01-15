Не больше двух сроков? Путин оконфузился высказыванием о президентстве

Глава России Владимир Путин удивил граждан своим согласием с утверждением, что президент страны не должен занимать этот пост более двух сроков подряд.

Об этом он заявил на своем 16-м ежегодном послании к Федеральному собранию. Оно состоялось в Москве 15 января и продлилось более часа.

"В Конституции говорится, что одно лицо не может быть президентом более двух сроков подряд. Не считаю вопрос принципиальным, но согласен с этим", – высказался российский лидер.

Владимир Путин

При этом Путин, который уже 20 лет руководит Россией, подчеркнул, что будущий кандидат в президенты РФ должен проживать в стране не менее 25 лет. Хотя до этого требовалось только 10.

По его словам, также человек, претендующий занять самый высокий государственный пост, никогда не должен иметь другого гражданства.

"Россия должна оставаться сильной президентской республикой!" – заявил глава РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ежегодное послание к Федеральному собранию президента России Владимира Путина 15 января стартовало с опозданием на 4 минуты.

На нем Путин снова похвастался мощью новейшего ракетного оружия, которое якобы имеет его страна.

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