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15 января • обновлено в 13:55
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Не больше двух сроков? Путин оконфузился высказыванием о президентстве

2.5т
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Глава России Владимир Путин удивил граждан своим согласием с утверждением, что президент страны не должен занимать этот пост более двух сроков подряд.

Об этом он заявил на своем 16-м ежегодном послании к Федеральному собранию. Оно состоялось в Москве 15 января и продлилось более часа.

"В Конституции говорится, что одно лицо не может быть президентом более двух сроков подряд. Не считаю вопрос принципиальным, но согласен с этим", – высказался российский лидер.

Владимир Путин

Владимир Путин

При этом Путин, который уже 20 лет руководит Россией, подчеркнул, что будущий кандидат в президенты РФ должен проживать в стране не менее 25 лет. Хотя до этого требовалось только 10.

По его словам, также человек, претендующий занять самый высокий государственный пост, никогда не должен иметь другого гражданства.

"Россия должна оставаться сильной президентской республикой!" – заявил глава РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дина Баронова
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Конституция президент
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фил филька
фил филька
обсос не знает значение слова "подряд"?))
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Ку Алексей
Ку Алексей
фил филька, ну это же для нерабов написано. а они дальше заголовка не читают.
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Федоров Федор
Федоров Федор
А в чем конфуз?
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Южный Гарик
Южный Гарик
В чем оконфузился? Он процитировал нынешнее положение о президентстве в конституции, он не занимал эту должность более 2-х сроков подряд, так что это обоз оконфузился, мягко говоря
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