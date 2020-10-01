Навальный об ощущениях после отравления "Новичком": думал, что уже мертв

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный рассказал жуткие подробности о событиях, предшествовавших его отравлению веществом из группы "Новичок", и том, как чувствовал, что умирает.

Мучительными воспоминаниями он поделился в интервью немецкому журналу Der Spiegel. Оно стало первой беседой с журналистами после его выхода из комы.

"Я умываюсь холодной водой, сажусь на унитаз и жду, снова умываюсь. А потом думаю: если не выйду сейчас, уже никогда отсюда не выберусь. И самое главное понимание: боли нет, но ты знаешь, что умираешь. Прямо сейчас", – отметил политик.

Он подчеркнул, что после выхода из туалета повернулся к бортпроводнику – и вместо того, чтобы попросить о помощи, даже к своему собственному удивлению сказал: "Меня отравили. Я умираю".

"И ложусь перед ним на пол, чтобы умереть. Его лицо – последнее, что я вижу: лицо, которое смотрит на меня с легким изумлением и легкой улыбкой". Он говорит: "Отравили?", вероятно, думая, что мне подали протухшую курицу. И последнее, что я слышу, уже на полу: "Есть проблемы с сердцем?" Но у меня нет болей в сердце", – рассказал Навальный.

По его словам, в тот момент ему совсем не было больно, он просто "знал, что умирает". Потом, добавил политик, голоса на борту стали утихать, но он все же услышал, как какая-то женщина кричала ему, призывая не теряй сознание.

"Потом все кончается. Я знаю, что мертв. Только позже выяснится, что я ошибался", – подчеркнул Навальный.

Отметим: в этом же интервью оппозиционер заявил, что считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

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