Навального отравили 'Новичком' в гостинице: опубликовано видео с доказательствами

Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить ядом "Новичок" до того, как он покинул свой номер в гостинице в Томске (РФ), чтобы ехать в аэропорт.
Об этом говорится на официальной странице Навального в Instagram, где было опубликовано видео с доказательствами сразу после госпитализации.
На записи показано, что соратники и адвокат Навального описывали и упаковывали все вещи, что были в комнате. Среди вещей находилась пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом немецкая лаборатория обнаружила следы отравляющего вещества.
"Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка". А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", – говорится в сообщении.
Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая "бутылка с "Новичком"", ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не "слегка заболел", не "перегрелся" и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка". А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче "Россия Будущего" на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
Как писал OBOZREVATEL:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Навального доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день во время телефонной беседы президент Франции Эммануэль Макрон также заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательства того, что оппозиционера Навального отравили "Новичком".
15 сентября Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
Напомним, по информации чиновника из органов безопасности ФРГ, Навальный после выздоровления и лечения в Германии хочет вернуться в Россию.