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Кто принес чай Навальному в аэропорту: появилось видео с камер наблюдения

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новости России
1,4 т.
Стакан Навальный получил из рук своего помощника

Стакан Навальный получил из рук своего помощника.

Стакан с чаем российскому оппозиционному политику Алексею Навальному в кафе аэропорта в Томске принес сотрудник "Фонда по борьбе с коррупцией" и его помощник Илья Пахомов.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с камер наблюдения в аэропорту. На нем видно столик, за которым сидел Навальный.

"Похоже, в кафе, где был куплен напиток, не могли знать о том, кому он предназначался", – сделало вывод издание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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РоссияТомск отравлениеАлексей Навальный
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