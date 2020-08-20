Кто принес чай Навальному в аэропорту: появилось видео с камер наблюдения

Стакан Навальный получил из рук своего помощника.

Стакан с чаем российскому оппозиционному политику Алексею Навальному в кафе аэропорта в Томске принес сотрудник "Фонда по борьбе с коррупцией" и его помощник Илья Пахомов.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с камер наблюдения в аэропорту. На нем видно столик, за которым сидел Навальный.

"Похоже, в кафе, где был куплен напиток, не могли знать о том, кому он предназначался", – сделало вывод издание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

главного российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить, добавив токсины в чай. Политик находится на ИВЛ, он впал в кому.

Предварительным диагнозом Навального может быть острое отравление неустановленным психодиcлептиком.

В сети появилось видео из самолета с вероятно отравленным Навальным.

Стало известно, что перед возможным отравлением за Навальным была установлена слежка.

В Кремле призвали не строить предположений о причинах болезни Навального и дождаться результатов анализов.

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