Кто принес чай Навальному в аэропорту: появилось видео с камер наблюдения

Стакан Навальный получил из рук своего помощника.
Стакан с чаем российскому оппозиционному политику Алексею Навальному в кафе аэропорта в Томске принес сотрудник "Фонда по борьбе с коррупцией" и его помощник Илья Пахомов.
Telegram-канал Mash опубликовал видео с камер наблюдения в аэропорту. На нем видно столик, за которым сидел Навальный.
"Похоже, в кафе, где был куплен напиток, не могли знать о том, кому он предназначался", – сделало вывод издание.
Как сообщал OBOZREVATEL:
главного российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить, добавив токсины в чай. Политик находится на ИВЛ, он впал в кому.
Предварительным диагнозом Навального может быть острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
В сети появилось видео из самолета с вероятно отравленным Навальным.
Стало известно, что перед возможным отравлением за Навальным была установлена слежка.
В Кремле призвали не строить предположений о причинах болезни Навального и дождаться результатов анализов.
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