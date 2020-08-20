Фейгин: Навальный – лишний, его точно отравили

Алексея Навального отравили.
На российском оппозиционере Алексее Навальном уже якобы испытывали дозировку токсического вещества, с чем было связано его отравление в июле 2019 года во время отбывания ареста в московском спецприемнике.
Такое мнение в эфире "24 канала" высказал бывший адвокат Марк Фейгин. Россиянин считает, что инцидент, который произошел с Навальным 20 августа 2020 года, – "точно отравление".
"Навального точно отравили. У меня здесь нет никаких сомнений", – сказал Фейгин.
По его мнению, отравление будут пытаться скрыть: выведут политика из комы, выведут токсины из организма и придумают ему заболевание.
Правозащитник назвал несколько версий инцидента. Согласно первой, в РФ давно готовили эту операцию и "так совпало, что удалось это сделать в аэропорту Томска".
"Тогда было наиболее подходящее место для отравления и сроки здесь случайные", – считает Фейгин.
Согласно второй версии, отравление может быть связано с протестами, которые происходят в России и в Беларуси. Вместе они составляют ситуацию, где "Навальный – лишний" и его хотят как-то "осторожно убрать или временно деактивировать", предположил россиянин.
Фейгин считает, что Навального не стремятся убить, а только запугать и выгнать из России. Кроме этого, для власти не выгодно его сажать.
"Хотят, чтобы Навальный в конце концов покинул Россию и уехал заграницу. Это было бы выгодно, тогда бы он потерял связь с Родиной и не смог бы управлять протестами", – заявил Фейгин.
Как писал OBOZREVATEL:
В Омске (Россия) 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за вероятного отравления.
Оппозиционера могли отравить, добавив токсины в чай. Он впал в кому и находится в реанимации.
Предварительным диагнозом якобы является острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
Стало известно, что перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
В сети появилось видео из аэропорта и самолета с Навальным.
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