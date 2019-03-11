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"Нате, подавитесь, собаки": в России придумали новое унижение с блинами. Видеофакт

"Нате, подавитесь, собаки": в России придумали новое унижение с блинами. Видеофакт
Люди возмущены таким праздником
7.5тЧитать материал на украинском

В российском Нижнем Новгороде в рамках масленичных гуляний людям бросали блины из окна прямо в толпу, которая ловила их голыми руками.

Видео такого сомнительного развлечения опубликовал паблик "Типичный Нижний Новгород", после чего оно разошлось по сети.

"Помните, как в Ставрополе людей кормили блинами с лопаты? Вчера на Щёлоковском хуторе не стали заморачиваться и просто побросали блинами в людей с крыши", — говорится в сообщении.

Блины с лопаты

Блины с лопаты

В публикации речь идёт об этнографическом музее-заповеднике "Щёлоковский хутор", где и проходили гулянья. На кадрах же видно, как на фоне громко играющей музыки люди стоят у деревянного терема и пытаются поймать летящие на них блины.

В комментариях раскритиковали организаторов за такое действо.

"Как собакам, а они и рады", "Нате, подавитесь", "Скоро с грузовика на землю будут вываливать", — пишут пользователи.

"Нате, подавитесь, собаки": в России придумали новое унижение с блинами. Видеофакт
"Нате, подавитесь, собаки": в России придумали новое унижение с блинами. Видеофакт
"Нате, подавитесь, собаки": в России придумали новое унижение с блинами. Видеофакт
"Нате, подавитесь, собаки": в России придумали новое унижение с блинами. Видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в канун завершения Масленицы сожгли макет башни "Бастилии". А в оккупированном Крыму костер не получился из-за ветра, а сам праздник отметили странными песнями.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Масленица
Место
РоссияНижний Новгород
Тег
Новости России
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Дрессированное ватное Скотобыдло ловит закусь от хозяина!!!
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минин евген
минин евген
ну почему собаки? свиньи! среднестатистические сруцкие свиньи. заебись житуха в росисе - стадо кормится с лопат или хватает жратву налету, а кацапские выблядки кормятся с унитазов. дикие живо-о-о-о-отные!
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
минин евген, РУССИШЬ ШВАЙНЭ... АТУ АТУ!!! ГЫГЫГЫ!!!
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