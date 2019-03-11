"Нате, подавитесь, собаки": в России придумали новое унижение с блинами. Видеофакт

В российском Нижнем Новгороде в рамках масленичных гуляний людям бросали блины из окна прямо в толпу, которая ловила их голыми руками.

Видео такого сомнительного развлечения опубликовал паблик "Типичный Нижний Новгород", после чего оно разошлось по сети.

"Помните, как в Ставрополе людей кормили блинами с лопаты? Вчера на Щёлоковском хуторе не стали заморачиваться и просто побросали блинами в людей с крыши", — говорится в сообщении.

Блины с лопаты

В публикации речь идёт об этнографическом музее-заповеднике "Щёлоковский хутор", где и проходили гулянья. На кадрах же видно, как на фоне громко играющей музыки люди стоят у деревянного терема и пытаются поймать летящие на них блины.

С лопаты — это уже не актуально!



Под Нижним Новгородом pic.twitter.com/HeSqqikyFZ — Шаден (@ShadenFM) 11 марта 2019 г.

В комментариях раскритиковали организаторов за такое действо.

"Как собакам, а они и рады", "Нате, подавитесь", "Скоро с грузовика на землю будут вываливать", — пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в канун завершения Масленицы сожгли макет башни "Бастилии". А в оккупированном Крыму костер не получился из-за ветра, а сам праздник отметили странными песнями.

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