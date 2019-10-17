Правительство РФ планирует рассмотреть проект закона о признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства России.

Это "русский мир 2.0"?

Я не могу сказать, какой это по счету "русский мир". Все эти бесконечные "русские миры" связаны с тем, что Путин, с одной стороны, конечно, не может оставить в покое Украину.

С другой стороны, Украина, вне зависимости от того, как фамилия президента, не может пойти ни на что похожее, чего требуют Минские соглашения, формула Штайнмайера и так далее. Это абсолютно нереальная вещь, здесь компромисса нет.

Пространство компромисса между путинским режимом и Украиной просто отсутствует. Здесь абсолютно непримиримые противоречия.

Ясно, что Путин не отдаст Крым, пока он в Кремле. То, что Путин не уйдет с Донбасса, тоже достаточно очевидно. И понятно, что ни один президент Украины никогда не согласится, что Крым – российский, а на Донбассе находятся эти террористические организации.

Поэтому Путин будет постоянно мучить Украину, постоянно ее терроризировать.

Владимир Путин

История с упрощенным предоставлением гражданства – это попытка создать максимальное количество предлогов для того чтобы вмешиваться во внутренние дела Украины.

А технология здесь достаточно простая: если будет достаточно большое количество людей с российским гражданством, то Путин – пусть не лично, а через своих подельников, через свой телевизор - может постоянно устраивать крики по поводу того, что русских обижают.

Вот, дескать, есть люди с российским гражданством, с ними что-то делают, возбуждают уголовные дела, сажают в тюрьму, еще что-то. Это и будет основанием для вмешательства.

Вот и вся история с постоянным наползанием "русского мира" на территорию Украины.

Прекратится это всё в одну секунду – в тот момент, когда путинского режима в России не станет. Других вариантов не существует. Их просто нет.

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