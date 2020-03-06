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6 марта • обновлено в 17:52
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Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналист Все статьи автора

Напасти обрушились на скрепные головы россиян

10.9т

И даже Порнхаб очумел от вида извращений, когда открыла свою пасть непревзойденная бордельная мамуся Эллочка Порнофильмова. И каждая кухарка возбудилась от её речи: "Вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно, ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне." Но государство, которое построил Путин – отнюдь не ресторация, а привокзальный сортир с прогнившим деревянным настилом и парой дырок, куда и заходить-то опасно: провалишься и утонешь в нечистотах. Но ЦИКовской Эллочке нравится. Она заходит туда как хозяйка-повариха – с тазиком и черпаком. А потом разливает всё это в тарелки политических копрофагов. Кушать подано!

Хорошо, что лохо-терпилоид верит в заокеанскую вражью силу, жаждущую поработить Расею-матушку. С таким лохообразьем можно делать что угодно: его хоть на дыбу, хоть на Колыму – всё стерпит, всё примет с мазохистским наслаждением. Ибо свой садист – любимый садист. Лишь бы не заморский…

Кстати, до Европы начинает доходить, что упоминание спец-Всевышнего в российской Конституйке отнюдь не гарантирует поведения в рамках канонических заповедей. И вот шесть европейских государств учреждают Кибернетические силы ЕС во главе с Литвой – дабы адекватно реагировать на угрозы, исходящие от кибер-гопников, и вовремя "выписывать по щам". Литва выступила с инициативой создания таких сил еще в 2017-м. В прошлом году прошли первые учения, а с начала 2020-го на дежурство заступила международная команда специалистов из Литвы, Нидерландов, Румынии и Польши.

Но одно дело – огрести в Интернете, и совсем другое – в сирийских песках, где турецкая армия методично превращает в фарш асадитов вместе с путинскими "ихтамнетами". В течение 3 часов 5 марта Путин бодался с упрямым Эрдоганом, но политическая каша не сварилась, и пришлось срочно звать делегации. Итоги этого тошнотного ланча можно было еще до рукопожатия умножать на ноль, ибо для Эрдогана устранение Асада – дело принципа. Два пацана схлестнулись на Ближнем Востоке, и кому-то одному придется с позором отползать. Похоже, тренировочные бомбардировки путинистов вот-вот закончатся – вместе с последним пикирующим "Су-27".

Но и это не все напасти, обрушивающиеся на скрепные головы россиян. Оказывается, Божий замысел поднять зарплату до 2700 долларов к 2020 году обрушил сатанинский Запад. Это из-за его проклятущего кризиса экономика России полетела в тартарары, и вместо полета на седьмое небо блаженства россияне улетели в канаву нищеты. А тут еще и коронавирус стучится в дверь, как недобрая судьба оглохшего Бетховена. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии выпустило информационный фильм о распространении коронавируса и мерах защиты от него. Но у России особая тактика борьбы с гриппозной болячкой. Роскомнадзору поручено блокировать странички в социальных сетях, рассказывающие правду об угрожающем распространении вируса. В Швейцарии 5 марта умирает первый зараженный, причем, по данным, полученным от властей всех кантонов на 5 марта, коронавирусом в Швейцарии заражены 89 человек. В этот же день в Санкт-Петербурге 700 студентов, контактировавших с заболевшим студентом из Италии, помещены под карантин. Но официально в России вируса как бы нет. Негласная установка: "Отставить панику! Нас не сломить! Впереди – переломное историческое голосование 22 апреля, и хоть ты вымри потом под корень – но приди, и проголосуй, дай Путину право на власть бесконечную. Все равно тебе скоро в рай, а Путину позарез надо"…

В Красноярском крае умер последний житель деревни Михайловка – Михаил Бабурин. Несколько лет назад он покинул Красноярск, одержимый романтичной мечтой – поднять родную деревню. В свои 66 лет последний житель Михайловки выглядел глубоким стариком, но не сдавался – пока инфаркт не утащил его в могилу, стерев с карты России еще одну деревню. Ничем не примечательная история, а в масштабах страны – и вовсе ничтожная, но из этих мелких штрихов и составляется предсмертный портрет умирающей, которую всем лубянским коллективом тащат за шиворот в ад.

Прежняя Конституция была, конечно, десятки раз изнасилованной дворовой девкой, её уже никто всерьез и не воспринимал, и репутация потаскухи давала право каждому псу в погонах топтать ее сапожищами, унижая самым похабным образом. Но то, что рождается сейчас – это даже не живой организм, а резиновая кукла для забав кремлевских извращенцев. И ведь не спросишь, заломив по-МХАТовски рученьки: "Куда ты мчишься, птица-тройка?" Она уже приехала и встала как вкопанная, от шока выпучив глаза. Бесчувственную покойницу вытряхнул из гроба плешивый маньяк, и насилует. И причмокивает от удовольствия, и закатывает буркала. А рядом стоит вся его ублюдочная рать и подвывает: "Ах, какой потенциальный! Улыбайся, стерва! Доставь ему удовольствие!" И Эллочка с полным тазиком похлебки: "Bon appétit!"

Пир и чума, смерть и порно – четыре в одном! Оцените наш "аццкий креатив"!

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Автор
Саша Сотник Саша Сотник
Место
Россия
Источник
Источник: sotnik-tv.com
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Как всегда КРУТО!
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трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
А вот что нам пишут из Р а с П е д е р а с т и и местные р а с п е д е р а с т ы: "света нет, но вы держитесь! Жители поселения Е р е м к о в о Тверской области после сильного урагана почти месяц назад остались без электричества. Не дождавшись нормального ремонта линий электропередачи, устав жить в кромешной тьме, люди попросили власть их «Р А С С Т Р Е Л Я Т Ь и ЗАКОПАТЬ ». http://worldcrisis.ru/crisis/3488654 бу-га-га-га-га-га...
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трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
ха-ха-ха-ха-ха,браво,автор!!! 100 000 +++ !!!..Лучше про л а п т е р о г у ю ,немытую з а с и Р а х у и её дегенеративных аборигенов-з а с и р а т е л е й и не скажешь..Слава Богу что я не москаль...Слава Украине !!!..
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