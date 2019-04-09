Найден артефакт! В тайне перевала Дятлова случился прорыв

Известный московский адвокат Евгений Черноусов во время одной из экспедиций на перевал Дятлова нашел часть ракеты. Артефакт теперь требуют приобщить к делу о гибели туристов 60 лет назад.

"Это двигатель ракеты. Вон там видны сопла, здесь написан заводской номер. То есть подтверждение того, что там был полигон. Или, лучше, площадка падения", – цитирует его слова ОТВ.

Исследователь считает, что в феврале 1959 года уральских туристов во главе с Игорем Дятловым погубила отнюдь не стихийная сила, как указано в уголовном деле. Обломки ракет неподалеку от горы Отортен участники экспедиций видели не раз.

Перевал Дятлова Архивное фото

Чернусов намерен "дойти до президента" в случае, если артефакт не оформят как вещдок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты заявили, что теорию о том, что группу Дятлова на злополучном перевале на Урале 60 лет назад поразили ядовитые испарения, подтверждает тот факт, что первыми там погибли самые крепкие туристы.

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